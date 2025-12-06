Llega diciembre y con él, las dudas sobre la realidad de las rebajas: "Una semana antes suben el precio y luego lo bajan"

Los detalles Uno de los requisitos que dicta la ley para que una oferta sea legal es que se debe "tener en cuenta siempre el precio mínimo anterior en los 30 últimos días a publicar la oferta".

Con la llegada de diciembre, el consumo se intensifica, y las calles y centros comerciales se llenan de ofertas y rebajas, que a menudo no son reales. laSexta ha investigado esta situación, revelando que muchos compradores creen que los precios se inflan antes de ser rebajados. Mario Quero, abogado de Legalitas, explica que la ley exige que las rebajas se basen en el precio mínimo de los últimos 30 días, que se muestren ambos precios en la etiqueta y que no se creen productos específicos para las rebajas. Enrique García, de la OCU, señala que si una oferta no es real, los consumidores tienen derecho a devolver el producto. La OCU ha detectado que solo el 30% de las rebajas son auténticas y aconseja guardar pruebas para denunciar. El Ministerio de Consumo ya ha multado a empresas por prácticas engañosas, y se insta a las autoridades a sancionar a los infractores.

Con la llegada de diciembre, llega el mes del consumo por excelencia. Las calles y centros comerciales se llenan de bolsas y los escaparates de ofertas, promociones y rebajas, pero, ¿son siempre reales?

LaSexta ha salido a las calles a preguntar a los ciudadanos sobre sus compras y estas supuestas rebajas. Una mujer, por su parte, sostiene que suben los precios para después bajarlos: "Una semana antes lo suben y luego bajan".

Esta es una opinión respaldada por un gran número de compradores. Sin embargo, ese modus operandi se aleja de lo que es realmente una rebaja.

Para ello, la ley exige tres requisitos, según Mario Quero, abogado de Legalitas del Departamento de Consumo. "Uno es que se tenga en cuenta siempre el precio mínimo anterior en los 30 últimos días a publicar la oferta. Otro, que se compare tanto el precio anterior como el nuevo precio rebajado en la misma etiqueta, no puede taparse una con otra. Y por último, tendría que no crearse productos específicos para esa rebaja en concreto, sino utilizar productos que ya existían en el stock", explica.

"Derecho a devolver"

Algo que muchas empresas no han cumplido en este Black Friday. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidor y Usuario (OCU): "Si tú has comprado un producto en oferta y la oferta no es real, podrías tener derecho a devolver el producto porque básicamente te engañaron a través de una publicidad engañosa".

Bajo la lupa de la OCU, 11 plataformas digitales calculan que solo un 30% de sus rebajas eran reales. Para demostrar que esto ocurre, Quero aconseja que se guarden tickets, que se vayan comparando precios y que se saquen capturas de pantalla o fotografías para poder documentar que realmente se ha cometido esta práctica.

Estas denuncias no pillan a nadie por sorpresa y es que para nada son nuevas. De hecho, el Ministerio de Consumo ha multado a siete empresas distintas con hasta 350.000 euros por esta razón: rebajas que no eran reales.

"Es muy importante reclamar para que las autoridades de consumo, de una vez por todas, sobre todo las de las comunidades autónomas, sancionen a los establecimientos", explica el portavoz de la OCU. Multas, que avisa, dependen de los beneficios que se obtengan de esa promoción, no de la facturación total de la compañía.

