Un transportista recorre varios metros agarrado al capó tras ser atropellado por una furgoneta en la autovía de Algeciras

Los detalles El conductor del vehículo siguió avanzando pese al impacto y fue detenido poco después.

Un repartidor fue atropellado por una furgoneta en la autovía de Algeciras, quedando atrapado en el capó del vehículo mientras este avanzaba. El incidente, que ocurrió cerca del centro comercial Puerta Europa, causó conmoción entre los testigos debido a la naturaleza impactante de las imágenes. A pesar del atropello, el conductor continuó su marcha hasta ser detenido poco después. La víctima, que no sufrió heridas graves, recibió atención médica en el lugar. Testigos alertaron a los servicios de emergencia, quienes movilizaron a la Guardia Civil de Tráfico y a personal sanitario para gestionar la situación.

Un repartidor recorrió varios metros agarrado al capó y sin poder soltarse tras ser atropellado este sábado por una furgoneta en la autovía de Algeciras. Las imágenes son impactantes y causaron conmoción entre los testigos de la escena.

Pese al impacto, el conductor siguió avanzando con su vehículo y fue detenido poco después.

Por su parte, la víctima, que no presenta heridas graves, fue atendida por efectivos sanitarios.

El suceso ocurrió en torno a las 12:20 horas de este sábado en el tramo de incorporación a la autovía en sentido Málaga próximo al centro comercial Puerta Europa, siendo esta una de las zonas más transitadas durante el fin de semana.

Al ver lo que sucedía, algunos testigos se acercaron para auxiliar al repartidos, mientras que otros alertaron a los servicios de emergencias, que se desplazaron hasta el lugar. Así, desde Emergencias 112 movilizaron a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios sanitarios para asistir al herido y regular el tráfico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.