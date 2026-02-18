Detenido por la muerte violenta de un hombre con arma blanca en Barcelona

Imagen del dispositivo montado por los Mossos d'Esquadra para dar con el asesino de un hombre en Castelldefels (Barcelona)

Los detalles Según informan este miércoles, sobre las 20:00 de este martes el teléfono de emergencias 112 recibió el aviso de un hombre informando de que había herido a otro con un arma blanca en su domicilio.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 20 años en Barcelona, acusado de ser el autor de una muerte violenta con arma blanca en Sant Andreu. El incidente ocurrió cuando el teléfono de emergencias 112 recibió un aviso sobre un hombre herido en el domicilio del presunto agresor. Al lugar acudieron varias patrullas de los Mossos y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), quienes realizaron maniobras de reanimación a la víctima. Tras ser trasladado en estado grave a un hospital, el hombre falleció. La División de Investigación Criminal de Barcelona investiga el caso para esclarecer los hechos.

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un hombre de 20 años como presunto autor de la muerte violenta de otro con arma blanca en un domicilio del distrito de Sant Andreu de la capital catalana, según ha podido confirmar laSexta.

Según informa este miércoles la Policía de la Generalitat en un comunicado, sobre las 20:00 de este martes el teléfono de emergencias 112 recibió el aviso de un hombre informando de que había herido a otro con un arma blanca en su domicilio.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que realizaron maniobras de reanimación a la víctima. El hombre fue trasladado a un centro hospitalario en estado grave, donde finalmente ha fallecido este miércoles.

Los Mossos detuvieron al presunto autor del crimen, de cuya investigación se ha hecho cargo la División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona con el objetivo de esclarecer las causas de esta muerte violenta

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.