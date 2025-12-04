Mónica García ve "corrupción institucional" en la gestión de los hospitales madrileños y enviará a la Alta Inspección Médica al de Torrejón

Entre líneas La ministra de Sanidad ha dejado entrever que la ofensiva contra la Comunidad de Madrid por la presunta selección económica de pacientes en su modelo de gestión privada de hospitales públicos será triple, desde el Gobierno, los tribunales y la Asamblea.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que investigará la gestión privada de los hospitales públicos en Madrid, sospechando "corrupción institucional" por desviar objetivos hacia intereses privados. En una entrevista en TVE, García indicó que instará a la Alta Inspección del Ministerio y explorará todas las vías legales junto a su grupo político, Más Madrid. La ministra se refirió a informes que revelan órdenes de aumentar listas de espera y rechazar pacientes costosos. Criticó la connivencia entre el Gobierno de Ayuso y grupos privados como Ribera y Quirón, calificando la situación como un modelo ideado por el Partido Popular. García se comprometió a investigar exhaustivamente estos contratos y denunció la selección económica de pacientes en hospitales gestionados por estos grupos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que estudia "todas las vías legales" para analizar la gestión privada de los hospitales públicos en Madrid y si se está incurriendo en "corrupción institucional" por desviar los propósitos de la Consejería de Sanidad a objetivos privados.

Mónica García ha explicado en una entrevista en TVE que va a actuar desde varios frentes. Así, ha señalado que va a instar a la Alta Inspección que tiene en el Ministerio para esclarecer la situación; también van a estudiar todas las vías legales que tienen a su disposición en Sanidad y a la vez, su grupo político en la Asamblea de Madrid, Más Madrid, va a estudiar todas las vías legales a emprender.

Así, ha afirmado que no puede asegurar a los vecinos de Torrejón que no les hayan retrasado una operación por una cuestión de rentabilidad. La ministra se refería así a la información publicada ayer por El País en la que se desvelan las órdenes del CEO para que se aumenten las listas de espera y se rechace a pacientes con tratamientos muy costosos.

En su opinión, lo que se está produciendo tanto con el Grupo Ribera, que gestiona el hospital de Torrejón, como en el Grupo Quirón, es una connivencia con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo que, a su juicio, "acaba constituyendo lo que se llama corrupción institucional". Se trata, ha dicho, de "desviar los propósitos de una consejería como la consejería de Sanidad a propósitos privados".

La ministra de Sanidad considera que se está produciendo una selección económica de pacientes, no solo en el hospital de Torrejón de Ardoz -donde se ha conocido que la empresa gestora Grupo Ribera ordenó rechazar pacientes para aumentar beneficios- sino también en el resto de los hospitales gestionados por el Grupo Quirón en Madrid.

"Esto lleva desde hace muchísimos años rondando dentro de las sospechas, lo que pasa es que hasta ahora no le habíamos puesto voz. Pero obviamente, sólo hay que ver las memorias de la Comunidad de Madrid para ver cómo ese flujo es incesante de pacientes de la pública a la privada y de dinero de la pública a la privada", ha aseverado.

Para la responsable de Sanidad, no se trata de incumplimiento de contrato de la empresa que gestiona el centro, sino que es el "modelo ideado por Partido Popular". "El fallo sería que la Comunidad de Madrid se pusiera a investigar, porque estaría investigando su propio modelo".

"Vamos a investigar hasta el último rincón de todos estos contratos y hasta el último rincón de todos estos incumplimientos y de todas estas obscenidades; vamos a estudiar todas las vías legales que tenemos a nuestra disposición desde aquí, desde el Ministerio y desde también desde mi grupo político, Más Madrid", ha incidido.

"El fallo está en lo que yo voy a denominar clarísimamente corrupción institucional que necesita la connivencia de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, y de ahí que la consejera venga del Grupo Quirón; todo esto es casualidad", ha concluido.

