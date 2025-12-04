Ahora

Violencia de género

El hombre detenido por el crimen machista de Torrijos era su pareja y la mató delante de dos de sus tres hijos

El contexto Este miércoles, una mujer de 39 años fue asesinada en la localidad toledana tras sufrir una agresión con arma blanca por parte de un hombre de 45 años que ha resultado ser la pareja de ella.

Imagen de la Guardia Civil en el lugar de los hechos en Torrijos (Toledo)Imagen de la Guardia Civil en el lugar de los hechos en Torrijos (Toledo)Agencia EFE
El hombre de 45 años que fue detenido por ser el presunto responsable del asesinato machista ocurrido este miércoles en Torrijos (Toledo) era la pareja de la víctima, una mujer de 39 años con la que tenía tres hijos en común y vivían en el mismo domicilio.

Según ha recogido la Agencia Efe citando a fuentes de la investigación, el hombre se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo después de que se hiriera a sí mismo tras la agresión mortal, pero allí se encuentra bajo custodia policial. Además, han detallado que cuando recupere la consciencia, se le tomará declaración al respecto de los hechos.

Los hechos ocurrieron este miércoles sobre las 13:10 del mediodía en la propia vivienda de la pareja, en la que en ese momento se encontraban dos de sus tres hijos, los cuales están recibiendo atención psicológica por lo sucedido. En el ataque, la mujer ha recibido varias heridas de arma blanca en el abdomen, que le han causado la muerte.

Ni la víctima ni el agresor estaban registrados en el Sistema Viogén. De confirmarse este caso como violencia de género serían 43 mujeres las víctimas mortales por ello en lo que va de año

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrijos ha convocado este jueves una concentración silenciosa para condenar este crimen machista.

016, número contra la violenta machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

