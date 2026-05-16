Ahora

DIRECTO

Sigue la última hora del brote de hantavirus en un crucero

Uno de ellos, en libertad provisional

Detenidos tres policías canadienses por violar a una mujer en un taxi de Barcelona

Los detalles Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 13 de mayo, cuando los policías agredieron sexualmente a una mujer prostituida.

Imagen de archivo de un coche de los MossosImagen de archivo de un coche de los MossosAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Tres policías canadienses han sido detenidos en Barcelona y Palma de Mallorca acusados de agresión sexual a una mujer en el interior de un taxi en el distrito de Ciutat Vella de la capital catalana, según ha recogido la Agencia Efe citando fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Los hechos, según fuentes próximas a la investigación, tuvieron lugar el pasado miércoles 13 de mayo, cuando los policías agredieron sexualmente a una mujer prostituida; posteriormente, uno de ellos viajó a Palma.

Este policía fue detenido en la capital balear, mientras que los otros dos lo fueron en Barcelona, donde este viernes pasaron a disposición judicial. Uno de ellos fue arrestado por agresión a un agente de la autoridad y quedó en libertad provisional, mientras que el segundo pasó a disposición del juez acusado de agresión sexual y lesiones, según las mismas fuentes.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Las 6 de laSexta

  1. Trump, convencido de que Cuba se pondrá del lado de EEUU y no del de China: "Le vamos a dar un vuelco"
  2. Andalucía como termómetro estatal: esto es lo que se juegan Sánchez, Feijóo, Abascal y Díaz en las elecciones del 17M
  3. Atraca en A Coruña el crucero 'Ambition', afectado por un brote masivo de norovirus
  4. Ayuso se queda muda: silencio total sobre sus últimos días en México y el pago del viaje
  5. Muere tiroteado el cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena, Badajoz
  6. Corre, nada, escala y es influencer: la historia de superación de Dani, un adolescente con autismo