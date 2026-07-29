La pista de la peluquería que no logró frenar la huida de Antonio Anglés: "Le teñí de moreno"

Un cabo de la UCO recuerda cómo, apenas dos días después del hallazgo de los cuerpos de las niñas de Alcàsser, la Guardia Civil recibió el aviso de que Antonio Anglés se había cambiado de imagen en una peluquería de Valencia.

'Anglés: Historia de una fuga', la docuserie que laSexta vuelve a emitir esta noche, reconstruye los movimientos de Antonio Anglés durante los días posteriores al crimen de Alcàsser a través del testimonio de los investigadores que participaron en su búsqueda.

En este fragmento, José M. Hidalgo, cabo de la UCO en 1993, explica que 48 horas después de suceder el hallazgo de las niñas de Alcàsser, "llega una información a la Guardia Civil en la que se hace constar que Antonio Anglés estaba en una peluquería del centro de Valencia efectuándose un cambio de imagen".

La propietaria del establecimiento recuerda así la visita:"Un chico con una pinta bastante extraña, que estaba bastante alterado". Según relata, quería modificar completamente su aspecto y pidió hacerlo "en un sitio escondido de la peluquería".

"Venía de rubio oxigenado, las cejas incluidas, y le teñí de moreno. Me fijé que tenía un tatuaje del 'Yin y yang' y dijo que se llamaba Francisco Pantera Zafra", rememora la peluquera.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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