Pilar, asesinada pese a tener medidas de protección: cuatro de los 46 agresores de 2025 también tenían órdenes cautelares

El contexto Pilar, de 38 años, fue asesinada por su expareja pese a tener orden de alejamiento y protección de VioGén. La investigación apunta a un posible crimen machista, y podría convertirse en la primera víctima de violencia de género en 2026.

Quesada, Jaén, está conmocionada tras el asesinato de Pilar, de 38 años. Su cuerpo fue hallado en un paraje natural y el caso apunta a un crimen machista. El municipio ha decretado tres días de luto oficial. Pilar sería la primera víctima de violencia de género en 2026. Su expareja, de 61 años, está detenida como sospechoso principal. Ambos estaban en el sistema VioGén con medidas de protección. En 2025, 46 mujeres fueron asesinadas por violencia machista.

Quesada, Jaén, está de luto tras el asesinato de Pilar, de 38 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un paraje natural del municipio. Hoy, decenas de vecinos se han concentrado a las puertas del ayuntamiento para guardar un minuto de silencio, mientras el consistorio ha decretado tres días de luto oficial.

El Subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha explicado que, aunque la investigación sigue abierta, "los indicios nos dirigen hacia la posibilidad de un crimen machista, un homicidio por violencia de género. Hay una persona detenida y se están instruyendo las correspondientes diligencias, que son secretas en este momento".

De confirmarse, Pilar sería la primera víctima de un asesinato machista en 2026. Su expareja, un hombre de 61 años, está detenido como principal sospechoso. Según las primeras investigaciones, habría apuñalado a Pilar hasta causarle la muerte.

Ambos se encontraban desde septiembre en el sistema VioGén, con medidas de protección vigentes, incluida una orden de alejamiento. En las próximas horas, el detenido pasará a disposición judicial.

El caso de Pilar recuerda, desgraciadamente, a otros nombres que han marcado la memoria reciente: Marisa, Mercedes, Juana, Andrea, Marta o Rocío, solo algunas de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2025.

Según datos oficiales, 46 mujeres fueron asesinadas por violencia machista el año pasado, y junio fue el mes más cruel, con ocho crímenes.

Denunciar sigue siendo clave para proteger a las mujeres, pero el sistema a veces también falla. De los 46 agresores del año pasado, diez tenían denuncias previas por maltrato y cuatro contaban con medidas cautelares activas, como la expareja de Pilar.

Ahora mismo, más de 4.000 hombres llevan pulseras de seguimiento antimaltrato, y más de 100.000 casos están activos en VioGén, es decir, 100.000 mujeres con una valoración de riesgo sobre su agresor.

La tragedia de Pilar ha llenado de dolor y rabia a Quesada, un municipio que hoy exige justicia y recuerda que la lucha contra la violencia de género sigue siendo urgente.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.