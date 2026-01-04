Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en Quesada, Jaén

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Los detalles La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha publicado en sus redes sociales que están "recabando datos del asesinato por violencia de género de una mujer en la provincia de Jaén".

Una mujer habría sido asesinada por su pareja en Jaén. Así lo ha anunciado en sus redes sociales la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: "Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Jaén".

De ser así, la fallecida se convertiría en la primera víctima del año por asesinato machista.

El diario 'Ideal' ha adelantado que el cuerpo ha sido hallado con claros signos de violencia y que la Guardia Civil está investigando lo ocurrido.

La mujer tendría 38 años y habría sufrido heridas de arma blanca.

En 2025, la cifra total de asesinatos machistas ascendió a la impactante cifra de 46.

'016', teléfono contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.

