Conspiraciones, antivacunas y desinformación: los bulos sobre el hantavirus inundan las redes tras el brote del MV Hondius

Las fake news han irrumpido incluso antes de que concluyan los análisis sanitarios. Entre los mensajes más virales destacan publicaciones que vinculan el hantavirus con las vacunas contra el Covid, teorías sobre supuestos planes de control social e incluso acusaciones políticas directas al Gobierno.

La desinformación sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Homnius se propaga más rápido que los datos oficiales, generando teorías conspirativas y mensajes antivacunas en redes sociales. Este fenómeno recuerda a la pandemia del Covid-19, con fake news que aparecen incluso antes de los análisis sanitarios. Entre los mensajes más virales, se vincula el hantavirus con las vacunas del Covid y se lanzan acusaciones políticas sin pruebas. Santiago Abascal, líder de Vox, insinuó teorías conspirativas sobre el origen del virus. La OMS ha desmentido estas teorías, afirmando que el hantavirus no está relacionado con el coronavirus ni las vacunas.

La desinformación vuelve a propagarse más rápido que los datos oficiales. Tras las últimas informaciones sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, las redes sociales se han llenado de teorías conspirativas, mensajes antivacunas y acusaciones políticas sin pruebas. Un fenómeno que recuerda inevitablemente a lo ocurrido durante la pandemia del Covid-19.

Las fake news han irrumpido incluso antes de que concluyan los análisis sanitarios. Entre los mensajes más virales destacan publicaciones que vinculan el hantavirus con las vacunas contra el Covid, teorías sobre supuestos planes de control social e incluso acusaciones políticas directas al Gobierno.

En las últimas horas, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insinuando teorías conspirativas sobre el origen del virus y sobre si el presidente podría ser incluso su creador.

El problema es que la mentira corre antes y corre más que la verdad y es precisamente el que alimenta mensajes cada vez más extremos en plataformas sociales. Los ultras que siguen este tipo de conspiraciones dicen lo siguiente en redes sociales: "Vete tú a saber de qué son esos casos, que a lo mejor es por la mayonesa que se ha inyectado la gente, que no sabemos nada. Enseguida empezarán otra vez con las restricciones".

"Como ciudadano, acuérdate de que te engañaron, no te pongas más pinchazos. Estamos en guerra, lo he dicho muchas veces y el enemigo es el Gobierno", añade un usuario en sus redes.

Entre los bulos más difundidos aparecen afirmaciones falsas que aseguran que el hantavirus sería un "efecto secundario" de las vacunas del Covid o que el brote serviría como excusa para futuras restricciones sanitarias. También se han viralizado mensajes llamando a la población a no vacunarse, pese a que actualmente ni siquiera existe una vacuna específica contra el hantavirus.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desmentido categóricamente estas teorías y ha asegurado que el hantavirus "no tiene absolutamente nada que ver" con el coronavirus ni con las vacunas administradas durante la pandemia.

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