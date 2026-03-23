Un parking abandonado convertido en refugio para decenas de personas sin hogar en Vallecas (Madrid)

¿Por qué es importante? Los vecinos denuncian esta situación que viven al menos 30 personas, entre ellos menores, en el barrio madrileño.

Son tres plantas subterráneas llenas de basura en un parking abandonado en Madrid, convertido en refugio para decenas de personas sin hogar. Hasta 30 han llegado a dormir allí, mientras que los vecinos piden soluciones. Y es que desde las ventanas se puede ver el estado del lugar, en el que también se han visto menores.

Allí, entre tiendas de campaña, sillas o flexos, Mohamed, uno de los okupas, enseña a laSexta cómo acceden, pese al "olor" que no les permite "dormir allí", sino que "solamente descansar". Eso sí, asegura que mejor así, que en la calle. Asimismo, relata que muchos como él trabajan: "Hago fontanería, electricidad, soy albañil; pero para una habitación te piden fianza, te piden nóminas...", lamenta.

Los vecinos denuncian que hay otros menores del barrio que se cuelan por diversión y que se han producido varios incendios muy peligrosos, debido a que "hacen fogatas para calentarse": "Hasta que no ocurra una desgracia, no sé si van a actuar las autoridades", denuncia Amanda Marín, una vecina de un edificio pegado al parking.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Vecinal de Palomeras Bajas en Madrid, Almudena Jiménez, critica ante las cámaras de laSexta "el gran drama es que esto pasa en Vallecas, porque si pasara en Retiro o el barrio Salamanca, a esto ya se le habría dado solución". A ello, se suma que este parking "está a diez metros de un centro educativo y de un centro de día", ya que "cada dos por tres un montón de coches de policía", cuenta otro vecino. El parking pertenece a la Comunidad de Madrid, que asegura estar en contacto con la Policía para desalojarlo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.