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Crisis de la vivienda

Paralizan de forma indefinida el desahucio de una familia en Murcia: tienen dos hijos menores y un tercero con un 45% de discapacidad

Los detalles La comisión judicial ha tomado esta decisión para que, en este tiempo no definido, la familia pueda llegar a un acuerdo con el fondo buitre al que ahora pertenece su vivienda. Habían ofrecido 45.000 euros por el piso, frente a los 90.000 solicitados inicialmente por el fondo.

Paralizan de forma indefinida el desahucio de una familia en Murcia: tienen dos hijos menores y un tercero con un 45% de discapacidad Paralizan de forma indefinida el desahucio de una familia en Murcia: tienen dos hijos menores y un tercero con un 45% de discapacidadAgencia EFE
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Paralizado y sin fecha. Así ha quedado finalmente el desahucio que iba a dejar en la calle a una familia de cinco miembros en Murcia. Tras mucha incertidumbre, podrán quedarse en su vivienda del barrio murciano de La Paz, pues la comisión judicial ha paralizado por un tiempo indefinido su desahucio. Estaba previsto para este lunes.

Con esta paralización, en la que no se ha determinado un máximo de tiempo, se pretende que la familia y el fondo de inversión Blossom Properties negocien para alcanzar una solución. Porque tanto Daniel como Aurora llegaron desde Ecuador a España y llevan ya 19 años pagando el alquiler de su piso. Además, tienen tres hijos: uno de 23 años con un 45% de discapacidad y otros dos, de 17 y 10 años, nacidos en la vivienda.

Defienden que siempre han pagado el alquiler correspondiente, 400 euros mensuales de renta más gastos. Sin embargo, desde hace unos dos años habrían estado pagando al arrendador original sin saber que la vivienda había pasado a ser propiedad de Blossom Properties, un fondo buitre.

Según ha explicado la abogada de esta pareja con niños, no sabían nada del cambio de manos de su vivienda y menos que ahora fuera un bien más de un fondo de inversión. Es más, cuando les llegó la primera notificación para el lanzamiento de su casa, en el pasado mes de julio, se sorprendieron porque no estaba dirigida a ellos. Aparecía el nombre del antiguo propietario.

Este detalle les permitió aplazar inicialmente el desahucio, una pausa que ahora se ha alargado de forma indefinida.

La familia había ofrecido 45.000 euros por el piso, frente a los 90.000 solicitados inicialmente por el fondo, según su abogada, Ana Caparrós. Ahora prevén tasar el inmueble y negociar un precio intermedio para intentar conservar la vivienda.

Hay que recordar que el desahucio de esta familia murciana de cinco miembros se iba a llevar a cabo este mismo lunes. De hecho, la comisión judicial ha acudido a la vivienda a las 12:30 horas, acompañada por mediadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del Sindicato de Vivienda en la Región de Murcia. Pasada la una, han dejado la zona, no sin antes haber acordado la paralización sin plazo fijo para que las partes negocien.

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