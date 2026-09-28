De pensionistas a estudiantes: los rostros del clamor por la crisis de la vivienda en la Puerta del Sol

Los detalles "Aquí estamos para luchar por una vivienda, porque justamente la vivienda no es un bien de mercado, es un derecho", ha dicho una mujer desde la acampada que ya reúne a entre 250 y 300 personas, según la portavoz del Sindicato de Inquilinas.

La Puerta del Sol se ha convertido en el epicentro de la protesta por el problema de la vivienda en España. La acampada, que reúne a personas de diversas generaciones, surge antes de la llegada al Consejo de Ministros del 'decreto Maricarmen', inspirado por el desahucio de una mujer de 87 años. La protesta, que ya cuenta con entre 250 y 300 personas, critica a la Comunidad de Madrid y al Gobierno central por no abordar adecuadamente el problema. Los manifestantes piden medidas como limitar los alquileres y prohibir desahucios sin solución habitacional, destacando que la vivienda es un derecho, no un bien de mercado.

La Puerta del Sol es desde la noche del sábado la zona cero de la indignación por el problema de la vivienda. la Sexta ha estado en la acampada a tan solo 24 horas de que llegue un decreto fundamental al Consejo de Ministros, el llamado ya como 'decreto Maricarmen', por la mujer de 87 años desahuciada el miércoles de la que ha sido su casa durante siete décadas.

Como ocurre con el problema de la vivienda, la acampada reúne a multitud de personas de diferentes generaciones y perfiles por un clamor común: poder acceder a una vivienda digna en España.

El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha estado en Sol, donde ha hablado con varias de las personas allí congregadas. Una de ellas es Iker, de 22 años, quien ha contado que depende de las becas generales del Ministerio de Educación para poder estudiar y vivir en Madrid".

Otra joven, sobre cómo ve la posibilidad de comprar una casa cuando tenga trabajo en un futuro, ha reconocido: "Veo muy difícil, con el sueldo de una maestra, llegar a pagarme una casa yo sola, sin el apoyo de mis padres".

Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha confirmado que en el campamento en una de las plazas más emblemáticas de la capital son ya entre 250 y 300 personas, "y cada vez van viniendo más". "No se agota, la gente se va animando y nosotros, desde luego, no nos movemos ni un paso atrás".

Sobre a quiénes achacan la culpa del enfado en torno al problema de la vivienda, ha afirmado que "en primera instancia" señalan "a la Comunidad de Madrid porque es Ayuso quien lo que hace con todas sus políticas es abrirle la puerta a los fondos de inversión". "Y luego, por supuesto, al Gobierno central que lleva toda esta legislatura diciendo que va a hacer cosas pero no hace nada", ha agregado.

La vida, en los primeros días de campamento, han reconocido los propios manifestantes que "es un poco cansada", pero han agregado que tienen "esperanza" de que "cuando llegue el martes y hoy una reunión que hay en el Ayuntamiento con los fondos buitre, pues haya alguna solución". "Pero que no sea ningún parche, porque si es un parche no nos vamos a ir de aquí", ha advertido un hombre desde la protesta.

Sobre la solución, ha apuntado que, "lo mínimo, es poner topes a los alquileres para que estas criaturas puedan vivir, que no pueden vivir". "Y lo segundo, prohibir los desahucios sin solución habitacional. No se puede echar a una persona de 87 años a la calle, sacarla en camilla y llevarla a un hospital. Tengo 75 años. Me avergüenzo de lo que vi el otro día y por eso estoy aquí. Estoy indignado", ha afirmado sobre lo ocurrido con el desahucio de Maricarmen.

"Aquí estamos para luchar por una vivienda, porque justamente la vivienda no es un bien de mercado, es un derecho", ha dicho otra mujer.

Samantha Hudson ha afirmado que considera que "en España hay un gran problema de especulación". "Maricarmen ha sido una chispa que ha prendido una lumbre que no podemos dejar que se apague. Tenemos que hacer que vaya a más", ha expresado.

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