Investigan el secuestro de un hombre en Barcelona, el noveno caso registrado este año en Cataluña

Los detalles Los asaltantes le obligaron a bajar del auto por la fuerza y lo introdujeron en un vehículo con el que se dieron a la fuga tras el abordaje. Los agentes fueron alertados por la llamada de varios testigos.

Los Mossos d'Esquadra investigan el secuestro de un hombre en Calella, Barcelona, ocurrido la noche del domingo. Cuatro personas encapuchadas lo sacaron de su coche y lo retuvieron contra su voluntad, siendo el noveno caso de este tipo en Cataluña este año. Los hechos sucedieron a las 21:30 horas cuando los asaltantes lo abordaron y lo introdujeron en un todoterreno, dejando su coche abandonado. La policía catalana, tras recibir alertas de testigos, encontró 200 euros en el vehículo y está investigando para identificar a los autores. Este es el cuarto secuestro en menos de un mes en la región.

Los Mossos d'Esquadra investigan el secuestro de un hombre que fue sacado de su coche y retenido contra su voluntad la noche de este domingo en Calella (Barcelona) por cuatro personas encapuchadas, el noveno caso de estas características registrado en Cataluña en lo que va de año.

Los hechos ocurrieron sobre las 21:30 horas en la calle Puig de Popa del municipio barcelonés, cuando los asaltantes abordaron a la víctima dentro de su vehículo, según ha avanzado este lunes 'El Caso' y han confirmado a EFE fuentes policiales.

Los asaltantes le obligaron a bajar del auto por la fuerza y lo introdujeron en un vehículo todoterreno con el que se dieron a la fuga tras el abordaje, mientras el automóvil en el que se encontraba el agredido quedó abandonado.

Tras la llamada de alerta de varios testigos que presenciaron el asalto, los agentes acudieron al lugar y hallaron unos 200 euros en metálico en el interior del turismo. Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía catalana se han hecho cargo de las pesquisas y ya han inspeccionado el vehículo abandonado con el objetivo de recopilar pruebas, identificar a los autores y esclarecer los motivos del suceso.

Cuatro secuestros en menos de un mes

En lo que va de año, son nueve los secuestros que se han producido de este tipo, cuatro en menos de un mes. El primero de esta última oleada expréss de secuestros se produjo el 8 de septiembre en Gavà, donde se produjo un tiroteo en la urbanización Ca n'Espinós, en el que un motorista fue disparado repetidamente desde un vehículo y los atacantes lo cargaron, herido, en el maletero de un vehículo y lo abandonaron poco después en la zona de Ca n'Oriac en Sabadell.

El segundo tuvo lugar el 19 de septiembre, cuando un grupo de cinco falsos policías secuestró en la AP-7, entre Montornès del Vallès y Vilanova del Vallès, a un hombre de un coche que salió con la cara ensangrentada. La Policía encontró a la víctima posteriormente en buen estado de salud.

El tercero tuvo lugar el 21 de septiembre. Un hombre fue obligado a subir a un coche mientras pedía auxilio en el distrito barcelonés de Sant Martí. Horas más tarde fue localizado en Girona. Ahora, este secuestro en Calella se convierte en el cuarto en un corto periodo de tiempo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.