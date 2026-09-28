Secuestran a un hombre en Marbella en plena calle: apareció horas después en una gasolinera

En este municipio malagueño tres personas, que se encontraban en un vehículo con matrícula alemana falsa, han abordado a un hombre y lo han metido a la fuerza en el mismo. Poco después ha sido liberado.

En Marbella (Málaga) se ha producido un llamativo suceso en plena calle: un secuestro. El hecho se produce frente a varias personas que, como señala Leo Álvarez, "no saben qué hacer".

La escena es grabada por uno de esos testigos que filma como un hombre grita mientras es introducido en un vehículo a la fuerza. "¿Qué hacemos?", pregunta una de las personas que graba. "¡Llamar a la policía!", responde su acompañante.

Álvarez expone que, por el momento, se sabe poco de la víctima "por no decir nada". "La UDYCO, que es quien está investigando este caso, dice muy poco sobre esta historia", expone el periodista. "Es un coche con matrícula alemana falsa", añade.

"Las tres personas que le intentan secuestrar van a cara descubierta y esta persona aparece, horas después, en una gasolinera en buen estado de salud", indica Álvarez. El periodista expone que no se sabe si ha podido ser "un aviso o un toque de atención". "Un juego no es", apunta Beatriz de Vicente, "probablemente es un aviso".

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