Urbagestión justifica el desahucio de Maricarmen y acusa al Sindicato de Inquilinas de "extorsión": "No tenía título justo para ocupar la vivienda"

¿Qué ha dicho? Urbagestión acusa al Sindicato de Inquilinas de tener la clara intención de convertir a Maricarmen en un "símbolo". "Es un perfil perfecto para ellos. Una persona mayor con una apariencia clara de vulnerabilidad".

Urbagestión, la empresa inmobiliaria que desahució a Maricarmen, una anciana de 87 años, justificó el desalojo como el final de un procedimiento judicial iniciado en 2018. Ricardo Alonso, propietario de la empresa, explicó que al adquirir la vivienda desconocían su contrato de renta antigua y que Maricarmen ocupaba el inmueble sin "título justo" desde 2009. Alonso acusó al Sindicato de Inquilinas de extorsión y de convertir a Maricarmen en un símbolo. Afirmó que intentaron negociar, pero el sindicato buscaba otros intereses. Urbagestión lamenta el perjuicio sufrido y critica la imagen negativa creada por el sindicato, destacando la dificultad para alcanzar acuerdos.

Urbagestión, la empresa inmobiliaria que desahució de su casa a Maricarmen, una anciana de 87 años, ha justificado lo ocurido señalando que es "simplemente el final del procedimiento judicial que se inició en 2018".

En una entrevista por teléfono en Espejo Público, el propietario de la empresa, Ricardo Alonso, ha indicado que cuando compraron la vivivenda no tenían conocimiento de que estaba con un contrato de renta antigua. "Luego, nos dimos cuenta de que estaba sin título justo", ha señalado, explicando que, cuando se compran estas viviendas, se suele dar la oportunidad al inquilino de que la adquiera con carácter preferente a quien la quiera comprar en las mismas condiciones.

De esta forma, ha señalado que lo que ocurrió con Maricarmen es que estaba ocupando la vivienda desde el año 2009 sin tener "un título justo" para poder hacerlo. "Llevaba más de diez años sin ese título. Cuando se subrogó fue por el fallecimiento de su madre en 2005. Sí se le permitía dejar la vivienda, pero por un plazo de dos años", ha destacado.

Desde Urbagestión han confesado que para ellos era "impensable" esta campaña contra la empresa. "Hay que pensar, en primer lugar, que hay que someterse a garantías de tutela judicial. El derecho a obtener justicia no puede terminar solo con asistencia favorable. Eso es de julio del 22 cuando la Audiencia Provincial nos da la razón y se ha tratado de que se cumpla la sentencia", ha señalado.

Durante la entrevista, Ricardo Alonso ha asegurado que hubo varios intentos de llegar a un acuerdo con el Sindicato de Inquilinas, pero que rápido "llegó la desconfianza"."Era evidente que se perseguía otro tipo de intereses", ha indicado, añadiendo que la interlocución no era fácil. "Al día siguiente ya estábamos en sus redes con información falsa", ha criticado.

Ricardo Alfonso ha acusado al Sindicato de "extorsión", indicando que "claramente" lo que querían era convertir a Maricarmen en un símbolo aprovechándose de su "apariencia". "Es un perfil perfecto para el sindicato. Una persona mayor con apariencia clara de vulnerabilidad", ha destacado, añadiendo que cuando compraron la vivienda, "probablemente no la tendría". "Han transcurrido casi tres años y la situación es diferente".

Urbagestión ha pasado a la victimización, indicando que están intentando calcular el perjucio que esto ha traído a la empresa. "Es ingente, nos llevaría a escribir un libro el nivel de coacciones y extorsión al que estamos sometidos", ha indicado.

Además, han explicado que su contacto con el Sindicato de Inquilinas se limitaba a la abogada hasta que hace siete meses vieron "ataques más graves". "Eso ha conllevado a que no se pudiera alcanzar un acuerdo", ha asegurado.

Por tanto, ha indicado que, seguramente, si no fuese por el "interés" que defiende que tenía realmente el Sindicato de Inquilinas, podrían haber llegado a un acuerdo. "Hace seis meses se les invitó a un acto de conciliación al cual renunciaron porque acabó en que se tuvo que interponer una querella al sindicato y al representante. Si se ven las imágenes son claramente incriminatorias y delictivas. Ahora ya no sorprende nada. La dinámica es visible", ha destacado, recalcando que hay que "pasar página" y centrarse en buscar una solución.

En cuanto a la salida de Maricarmen de su casa, Ricardo Alonso ha defendido que la Policía entró "amablemente", acusando al sindicato de ser los que entraron "con malas formas" diciendo que hasta que no llegara la ambulancia no se iban a ir, y es que ella es una persona con movilidad reducida. "Eso también ayudaba a crear una imagen de lo que ahora estamos viendo", ha destacado.

Ricardo Alonso también se ha pronunciado sobre el alquiler que le querían imponer a Maricarmen, señalando que a esa oferta ya es muy difícil conseguir darle la vuelta. En concreto, señala que el valor medio del mercado en esa zona era de 2.400 euros y que la empresa envió un correo a su abogada diciendo que estaban dispuestos a una negociación con descuento del 40%. "Al día siguiente, ens sus redes publican que pedimos 2.600 euros. Así es difícil lograr una negociación", ha defendido.

El propietario de Urbagestión ha admitido que él entiende el transfondo de lo ocurrido, dejando claro que "si las tres administraciones en este país no se ponen de acuerdo, solventar el tema de la vivienda es muy dificil".

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