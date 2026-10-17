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Más que un salario mínimo

¿Pagar más para cocinar menos? La comida preparada puede disparar la cesta de la compra casi 1.600 euros más al año

Los detalles Haciendo una comparativa, comprar una tortilla de patata con cebolla hecha cuesta 4,99 euros. Si se adquieren los ingredientes por separado, el gasto es de 2,75. Es, prácticamente, la mitad.

¿Pagar más para cocinar menos? La comida preparada puede disparar la cesta de la compra casi 1.600 euros más al año.
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Es una pregunta que muchos se hacen a futuro a la hora de hacer la compra. La de si apetece cocinar o si, por contra, lo que apetece es comer tras un par de minutos de microondas. Si apetece pagar más por cocinar menos o, mejor dicho, pagar mucho más por cocinar menos. Porque la diferencia entre adquirir comida preparada y los ingredientes por separado para hacer todo en casa es más bien importante.

Para hacernos mejor a la idea, José María Camarero, periodista económico, habla del caso de una tortilla de patata con cebolla que, comprada hecha, cuesta 4,99: "Si compramos los ingredientes para hacerla en casa no va a llegar a los tres euros".

Cuatro huevos, a 20 céntimos por unidad. La cebolla, a 25 céntimos. Por último, cinco patatas a 1,70. En total, 2,75 euros. Sí, casi la mitad que comprarla hecha.

Pongamos tres euros, sumando el chorrito de aceite y el coste de la electricidad o gas que hay que usar en el momento del cocinado.

En la calle, hay quien se gasta 30 euros a la semana en comida preparada: "Serían unos 1.500 o 1.600 euros tan solo en comida preparada, es más de lo que gana una persona con el salario mínimo".

Además, prácticamente todos estos productos son raciones individuales. Si la familia es numerosa... el futuro es la ruina: "A medida que se incorporan personas a la unidad familiar la comida preparada sale menos rentable".

¿Es eso lo que vale nuestro tiempo? En la calle lo tienen claro y, al valer tanto el tiempo cada vez son más los que prefieren pagar más para no cocinar.

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