José María Camarero advierte sobre el precio de la gasolina: "Si el martes no se aprobase nada, subiría 25 céntimos por litro"

El periodista económico ha analizado en 'La Roca' el escenario que se abre a partir de esta semana y ha lanzado una recomendación: "Yo diría que casi echar hoy gasolina mejor que mañana, incluso aunque haya otro paquete de medidas".

El próximo miércoles termina el actual paquete de medidas aprobado por el Gobierno para contener el impacto del encarecimiento de los combustibles. Y la pregunta es qué puede ocurrir a partir de entonces con un precio de la gasolina que ya ronda los dos euros por litro.

El periodista económico José María Camarero ha analizado en 'La Roca' el escenario que se abre a partir de esta semana y ha lanzado una recomendación ante la incertidumbre: "Yo diría que casi echar hoy gasolina mejor que mañana, incluso aunque haya otro paquete de medidas".

Eso sí, la situación no es la misma en todos los países europeos. En Francia, por ejemplo, se están produciendo problemas de abastecimiento y se han adoptado medidas encaminadas a garantizar que haya combustible disponible. Pero, según Camarero, España se encuentra en una situación diferente: "En el caso de España tenemos un problema de precio que un problema de abastecimiento".

"En principio no tiene por qué pasar porque aquí sí que tenemos bastante capacidad de producción de diésel, que es sobre todo donde más se está notando. Tenemos bastante capacidad para producirlo, algo que en Francia no lo tienen tan claro", señala.

Una de las claves está en lo que decida el Consejo de Ministros este martes. El actual paquete incluye una rebaja de impuestos sobre los combustibles que está previsto que finalice el 30 de septiembre. Camarero pone un escenario extremo sobre la mesa para explicar el impacto que tendría no aprobar ninguna nueva medida: "Si el martes no se aprobase nada, que va a ser que sí, pero si el martes no se aprobase nada en el Consejo de Ministros, el precio de los combustibles subiría de repente 25 céntimos por litro la noche del miércoles al jueves".

Eso supondría, según el ejemplo que plantea el periodista económico, pasar de pagar alrededor de dos euros por litro a unos 2,22 euros. Una subida que tendría un impacto especialmente relevante en los hogares con menores ingresos: "Para una persona que cobra el salario mínimo. Y hay mucha gente que cobra el salario mínimo, 1.200 euros. Es que cada vez que va a llenar el depósito son 100 euros, o sea, 100 euros solo por llenar el depósito de 1.200 euros que puede ganar. Por lo tanto es mucho".

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