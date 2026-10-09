Adivinar el precio de la compra para llevártela gratis: el reto viral que demuestra que llenar el carrito es cada vez más difícil

Con los precios del supermercado por las nubes, acertar cuánto cuesta una compra semanal se ha convertido casi en un deporte de riesgo. El creador de contenido '@soydelacruzphto' sale a la calle para demostrarlo.

El creador de contenido español '@soydelacruzphto' ha salido a la calle con un reto: quien consiga adivinar cuánto cuesta una compra con alimentos básicos para una semana, se la lleva gratis. La cesta asciende a 48,27 euros, aunque las apuestas de los participantes van desde los 35 hasta los 89 euros.

En el vídeo sobre estas líneas puedes descubrir si alguien consigue llevarse el carrito. En el plató de Aruser@s, los colaboradores tienen claro que la subida de los precios ha hecho mella en los consumidores: "La lista de la compra ha subido tanto que todo el mundo tira para arriba".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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