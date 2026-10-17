Detenidos dos menores por la muerte de una anciana de 83 años en Burgos: fue encontrada amordazada y maniatada en su vivienda

El contexto Según las primeras hipótesis los chicos, de 16 y 17 años, entraron en la casa de la mujer para robar. Ya han pasado a disposición de la Fiscalía de Guardia de Burgos, que deberá decidir sobre su ingreso en un centro de menores.

La Policía Nacional ha arrestado a dos menores, de 17 y 16 años, acusados de matar a una mujer de 83 años en Burgos. La víctima fue encontrada amordazada y maniatada en su vivienda, donde los jóvenes entraron con intención de robar. Los arrestos se realizaron el viernes por la noche y, tras declarar, los menores quedaron a disposición de la Fiscalía de Guardia de Burgos, que decidirá si ingresan en un centro de menores como medida cautelar. La autopsia confirmó que la mujer murió por insuficiencia respiratoria al no poder acceder a su aparato de oxígeno.

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad, de 17 y 16 años, como supuestos autores de la muerte de una mujer de 83 años, que el martes apareció fallecida, amordazada y maniatada en su vivienda de Burgos, y que accedieron a la casa con la intención de robar.

Los dos menores fueron detenidos este viernes por la noche y, tras prestar declaración durante la madrugada, han pasado a disposición de la Fiscalía de Guardia de Burgos, que deberá decidir sobre su ingreso en un centro de menores como medida cautelar, ha explicado la Policía Nacional en nota de prensa.

La autopsia realizada a la mujer reveló que había fallecido por una insuficiencia respiratoria tras ser amordazada e inmovilizada, lo que le impidió acceder al aparato de oxígeno que utilizaba en su día a día. Su cuerpo no presentaba otros signos de violencia.

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