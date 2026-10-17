De las cargas policiales en la Complutense a los ataques de grupos ultras: la violencia que denuncian las universidades públicas

El contexto En esta universidad madrileña, un estudiante fue agredido por un grupo de radicales mientras colocaba carteles. Según los testimonios recogidos, los integrantes del grupo se encararon con los estudiantes, arrancaron la cartelería y llegaron a enfrentarse físicamente con ellos.

Las universidades madrileñas, especialmente la Complutense, están en el centro de la polémica debido a las recientes cargas policiales durante una huelga educativa y a incidentes atribuidos a grupos de ultraderecha. Estudiantes y colectivos universitarios denuncian agresiones, amenazas y destrozos. Un episodio notable ocurrió cuando un estudiante fue atacado por radicales mientras colocaba carteles. El decano de la Facultad de Ciencias de la Información confirmó el carácter ultraderechista del incidente y expresó su temor de que estos actos continúen. Colectivos feministas también han sido objeto de amenazas e intimidaciones. Además, las visitas del activista Vito Quiles en los campus son vistas como un factor que aumenta la tensión política en el entorno académico.

Las imágenes de las cargas policiales en la Universidad Complutense de Madrid durante la huelga educativa de esta semana han vuelto a situar a los campus universitarios en el centro de la polémica. Sin embargo, las protestas por la educación pública no son el único episodio de tensión que se está viviendo en las universidades madrileñas. Estudiantes y colectivos universitarios también denuncian ataques atribuidos a grupos de ultraderecha, con agresiones, amenazas y destrozos de material.

Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en la propia Complutense, donde un estudiante fue agredido por un grupo de radicales mientras colocaba carteles. Según los testimonios recogidos, los integrantes del grupo se encararon con los estudiantes, arrancaron la cartelería y llegaron a enfrentarse físicamente con ellos. La situación provocó miedo entre los presentes, especialmente entre quienes presenciaron la agresión.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Información ha confirmado que el incidente tuvo tintes ultraderechistas. Según ha explicado, algunos integrantes del grupo accedieron a las instalaciones y colocaron pegatinas y otros materiales con lemas de esta ideología. Desde la facultad temen que este tipo de actuaciones vuelvan a repetirse: "Creo que no va a ser un hecho aislado, creo que es algo que nos va a acompañar hasta las elecciones", advierte el decano, que también ha mostrado su sorpresa por la juventud de los implicados y la violencia con la que actúan.

"Eran muy pequeños y es algo que impacta. Que vienen básicamente a increpar, a molestar", señala uno de los testimonios sobre la presencia de estos grupos en el campus.

Los colectivos feministas estudiantiles aseguran que también han sido víctimas recurrentes de este tipo de actuaciones. Denuncian amenazas y ataques contra sus espacios, así como episodios de intimidación que, sostienen, buscan dificultar su actividad dentro de la universidad: "No es la primera vez que pasa. Lo hemos sufrido en nuestra sede, de recibir amenazas, cartas amenazando", relata una representante. El pasado mes de marzo, 13 personas fueron detenidas tras los destrozos de cartelería y mobiliario de un centro universitario y uno de los carteles que los autores pretendían colocar mostraba el símbolo de la Falange junto a un mensaje contra el feminismo.

Entre los episodios que generan preocupación, los colectivos señalan también las visitas de agitación protagonizadas por el activista Vito Quiles en distintos campus universitarios. Consideran que estas iniciativas contribuyen a elevar la tensión y a trasladar la confrontación política a espacios académicos.

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