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Proximidad del incendio de Las Peñas de Riglas

Así ha sido el rescate de la UME de los bienes históricos del Monasterio de San Juan de la Peña

Los detalles La actuación de la Unidad Militar de Emergencias ha permitido poner a salvo restos óseos y otros elementos vinculados a los primeros reyes de Aragón, un traje original del conde de Aranda, entre otras piezas de gran valor histórico.

Rescate de la UME de bienes históricos del Monasterio de San Juan de la Peña
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Ante el avance del incendio forestal de Las Peñas de Riglos en la provincia de Huecas, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han participado junto a Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) y personal de Patrimonio del Gobierno de Aragón en la evacuación preventiva de bienes históricos del Monasterio de San Juan de la Peña.

Una actuación que ha permitido poner a salvo restos óseos y otros elementos vinculados a los primeros reyes de Aragón así como también un traje original del conde de Aranda, cuadros, reliquias y diversas piezas de valor histórico por el riesgo que suponía la proximidad del incendio y la caída de material incandescente en las inmediaciones del monasterio.

En una primera intervención accedieron al recinto dos militares de la UME y un agente de Protección de la Naturaleza, incorporándose posteriormente más efectivos de la UME y personal especializado para completar la evacuación.

Los bienes han sido trasladados desde el Monasterio Viejo hasta Santa Cruz de la Serós, donde han quedado bajo responsabilidad del personal del Gobierno de Aragón para su posterior traslado y custodia en Huesca.

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