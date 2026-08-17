Detenida una mujer por la muerte de su pareja en un cortijo de Estepa (Sevilla)

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Los detalles Según las primeras indagaciones, el presunto homicidio, ocurrido este domingo sobre las 15:00 horas, se produjo con un arma blanca.

Una mujer de 33 años ha sido detenida como presunta autora de la muerte de su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en un cortijo situado a las afueras del municipio de Estepa (Sevilla), según han informado la Guardia Civil y el Ayuntamiento de este municipio sevillano.

De momento se desconocen las circunstancias exactas de este homicidio ocurrido este domingo y que, según las primeras indagaciones, se produjo por arma blanca.

La detenida permanece arrestada en dependencias de la Guardia Civil y previsiblemente pasará a disposición judicial este martes, han indicado a EFE desde el instituto armado.

Según un comunicado municipal, la Policía Local de Estepa informó de los hechos al alcalde, Antonio Jesús Muñoz, tras tener conocimiento del suceso, ocurrido alrededor de las 15:00 horas de este domingo.

La investigación está siendo desarrollada por la Policía Judicial, que trabaja para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

"Paciencia y confianza"

El Ayuntamiento ha pedido "paciencia y confianza" en la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad para que puedan desarrollar su trabajo y determinar con rigor qué ocurrió y las circunstancias que rodean este lamentable suceso.

El Consistorio, que ha avanzado en sus redes sociales que trasladará cualquier información que pueda hacerse pública de manera oficial con respeto al desarrollo de la investigación y las actuaciones judiciales, ha lamentado profundamente este suceso.

También ha anunciado la celebración de un minuto de silencio en señal de condena por este acto violento este jueves 20 de agosto a las 18:00 horas en el edificio del Ayuntamiento, en la plaza del Carmen.

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