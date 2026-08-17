Cinco detenidos, cuatro de ellos menores, tras una batalla campal entre comerciantes y presuntos autores de robos en Lleida

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Lleida han detenido a cinco personas, cuatro de ellas menores, a causa de la reyerta multitudinaria que enfrentó a comerciantes y presuntos autores de robos. Algunos de ellos portaban armas blancas.

En Lleida se viven días de tensión después de la reyerta multitudinaria que tuvo lugar el pasado sábado y en la que participaron casi un centenar de personas.

La Policía Local y los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco personas, cuatro de ellas menores de edad, que habrían participado en la batalla campal entre comerciantes de la ciudad y un grupo de presuntos autores de robos en establecimientos.

Ambos grupos decidieron resolver los conflictos previos mediante una pelea multitudinaria en la rotonda situada entre las avenidas Rosa Parks y Sant Ruf de Lleida donde algunos participantes portaban armas blancas y cinco personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios.

Entre los detenidos, el mayor de edad es un comerciante víctima de hurtos que ha sido acusado de delito de homicidio doloso en grado de tentativa por lesiones. Los cuatro menores, por su parte, serían los presunto autores de hurtos en Lleida.

El domingo, según indican los Mossos, se habrían registrado nuevos incidentes: un robo en una tienda, por el que fue detenido otro menor, y un intento de hurto que llevó a la detención del cuarto de los menores.

A raíz de estos hechos, los Mossos mantienen activado un dispositivo preventivo junto a la Guardia Urbana para reforzar la seguridad en la zona, donde confluyen varios barrios de la ciudad.

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