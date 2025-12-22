Un nuevo posible crimen machista en Barakaldo (Vizcaya): la Ertzaintza reconstruye los hechos

¿Por qué es importante? Los agentes han acudido con el principal acusado, un joven de 27 años que permanece detenido. Aún no han podido concretar que relación unía a la mujer de 54 años hallada muerta en su piso con el joven.

La Ertzaintza ha llevado a cabo una reconstrucción de los hechos en el domicilio de una mujer de 54 años hallada muerta con signos de violencia. El principal sospechoso es un joven de 27 años, cuya relación con la víctima aún se investiga. La autopsia confirmó que la muerte fue violenta, y aunque no se ha determinado si es un caso de violencia machista, las autoridades, como Marisol Garmendia y María Ubarretxena, han condenado el asesinato como tal. Las víctimas de violencia machista tienen a su disposición recursos como el teléfono 016 y otros canales de ayuda disponibles las 24 horas.

Agentes de la Ertzaintza han acudido durante la tarde del lunes al domicilio de la mujer de 54 años, hallada muerta el pasado domingo. Lo han hecho acompañados del principal acusado, un joven de 27 años con el que han reconstruido los hechos. El cuerpo de ella lo encontraron sus hijas con signos de violencia. Por el momento se desconoce la relación que tenían, aunque la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha condenado los hechos como un crimen machista.

La reconstrucción ha tenido lugar pasadas las tres de la tarde en el número 6 de la calle Sociedad Santa Águeda y ha concluido alrededor de las cinco de la tarde.

La autopsia ha revelado que la muerte de la mujer fue violenta, según ha informado la Ertzaintza, que mantiene abierta una investigación para poder esclarecer lo sucedido en el domicilio. En este sentido, tal y como ha podido saber la 'Agencia EFE', los investigadores aún tratan de determinar qué tipo de relación tenían el arrestado y la víctima, por lo que no se puede confirmar que sea un caso de violencia machista. A pesar de ello, tanto la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, como del Gobierno central, Marisol Garmendia, han condenado estos hechos como un "asesinato machista".

'016', teléfono contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.