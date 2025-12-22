El 'influencer' Alfonso Santaella se enfrenta a multas de hasta 16.000 euros tras grabarse cometiendo varios delitos en Gredos

Los detalles El propio 'influencer' colgó en sus redes un vídeo en el que rompía el hielo de una laguna protegida de Gredos y acampó sin autorización. Otros 'influencers' como Lola Mencía se enfrentan a multas por sus imprudencias.

La Guardia Civil ha denunciado al 'influencer' Alfonso Santaella por realizar actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, un área protegida en Ávila. Santaella enfrenta seis sanciones administrativas por acciones como bañarse en lagunas glaciares desde gran altura, acampar sin permiso y volar drones sin autorización. Las multas podrían ascender a 16.000 euros, con un mínimo de 4.200 euros. El parque alberga especies sensibles al ruido y la presencia humana, como el águila real y la cabra montés, por lo que estas actividades pueden afectar gravemente el ecosistema. Otros 'influencers' también han sido sancionados por conductas similares en espacios naturales protegidos.

La Guardia Civil denunció administrativamente al 'influencer' Alfonso Santaella por realizar actividades ilegales dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido de la provincia de Ávila. Un total de seis sanciones administrativas que él mismo colgó en sus redes sociales.

Entre las acciones sancionables que realizó Santaella figuran baños en lagunas glaciares a las que se lanzaba desde gran altura, acampadas sin autorización y vuelos de drones también sin autorización, según informó el domingo el instituto armado.

Sumando las distintas multas a las que se puede enfrentar, podría tener que pagar hasta 16.000 euros. La multa por el baño en la laguna va de los 1.000 a los 3.000 euros, misma cuantía que la de romper el hielo, alterar el sosiego natural de esta zona protegida o la acampada sin autorización. Por volar un dron para grabarse tendría que pagar entre 100 y 3.000 euros. Como poco, se enfrenta a 4.200 euros en multas.

La Guardia Civil ha recordado que el Parque Regional de la Sierra de Gredos es un territorio "de gran valor ecológico", que alberga especies "especialmente sensibles a la presencia humana y al ruido", como el águila real, el buitre leonado, la cabra montés u otras catalogadas. Por estos motivos, actividades como el vuelo de drones, el baño en lagunas glaciares o la acampada no autorizada "pueden alterar gravemente el comportamiento de la fauna, interferir en sus ciclos reproductivos y degradar hábitats de excepcional fragilidad".

No es el único 'influencer' multado por comportamiento indebido. A Lola Mencía la sancionaron por meterse con sus perros sin bozal en las pozas de Ordesa, otro parque natural. Unos creadores de contenido montaron una búsqueda del tesoro en plena reserva, palas y rastrillos para excavar en las dunas canarias de Maspalomas. Aun así, la multa fue solo de 600 euros por actividad no autorizada, al no haber delito medioambiental.

