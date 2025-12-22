Los Mossos buscan a los responsables del tiroteo que ha acabado con un muerto en Castelldefels (Barcelona)

¿Por qué es importante? Los hechos han tenido lugar pasadas las cuatro de la tarde en la calle Dr Fleming.

Los Mossos d'Esquadra buscan al responsable del asesinato ocurrido en Castelldefels, Barcelona. Un hombre murió en un tiroteo en la calle Dr Fleming, poco después de las 16:00 horas del lunes. La policía ha desplegado un amplio dispositivo, incluyendo un helicóptero, para identificar y detener al culpable. Se investiga el móvil del crimen. Este es el tercer caso de muerte violenta en Cataluña en pocas horas. Los Mossos también investigan el hallazgo de un cadáver con heridas de arma blanca en Molins del Rei y otro con una herida de bala en un bosque de Tarragona.

Los Mossos d'Esquadra tratan de localizar al autor o autores del asesinato que ha tenido lugar durante la tarde de este lunes en Castelldefels (Barcelona). Un hombre ha muerto en un tiroteo en plena calle y los agentes han establecido un fuerte dispositivo que cuenta con la ayuda de un helicóptero para identificar, localizar y detener al o los culpables.

Los hechos han ocurrido en la calle Dr Fleming poco después de las 16:00 horas, según ha adelantado el diario 'El Caso' y ha podido confirmar la 'Agencia EFE'. Asimismo, los agentes mantienen abierta una investigación para esclarecer el móvil del crimen.

Con todo, se trata de la tercera muerte violenta que se produce en Cataluña en las últimas horas. Los Mossos están analizando el crimen de una persona cuyo cadáver fue localizado el pasado domingo en la vía pública con heridas producidas por un arma blanca enMolins del Rei (Barcelona). Del mismo modo, tratan de solventar el caso de un hombre hallado sin vida con una herida de bala en una zona boscosa de un municipio de Tarragona.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.