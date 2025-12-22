Solidaridad contra racismo: la tensión vecinal crece por los 400 desalojados del Instituto B9 en Badalona

¿Por qué es importante? Al menos 400 personas fueron desalojadas el pasado 17 de diciembre del centro educativo que estaba cerrado y desde entonces viven en la calle. Se ha tratado de dar soluciones habitacionales, pero ciertos vecinos y el alcalde se han opuesto.

En Badalona, Barcelona, se han vivido momentos de tensión debido a dos manifestaciones opuestas. Un grupo de vecinos defiende ofrecer alternativas habitacionales a los 400 desalojados del Instituto B9, mientras que otros prefieren que no permanezcan en el barrio. El desalojo ocurrió el 17 de diciembre, y desde entonces, muchos afectados viven en la calle. Las autoridades autonómicas intentaron reubicar a algunos en la parroquia Mare de Déu de Montserrat, pero las quejas vecinales lo impidieron. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha rechazado reabrir el albergue municipal Can Bofí Vell para acogerlos, lo que ha generado críticas de asociaciones y líderes sociales.

Las calles de Badalona (Barcelona) han sido el escenario de momentos de tensión debido a dos manifestaciones con intenciones contrapuestas que se han producido de forma simultánea. Por un lado, han estado los vecinos que defienden que se dé una alternativa habitacional a los 400 desalojados del Instituto B9. Por el otro, quienes no les quieren en su barrio. Cabe recordar que la evacuación se produjo el pasado 17 de diciembre y que desde entonces viven en la calle.

"Fuera, racistas, de nuestros barrios"; "Los racistas lo que quieren es ponernos a todos en contra", han clamado desde un lado de la calle, mientras que desde el otro se ha escuchado: "Fuera, fuera, okupas"; "Nos van a joder el barrio"; "Yo aquí no les quiero".

Estas concentraciones se han producido después de que varias personas hayan okupado el albergue municipal Can Bofí Vell, el cual cerró en 2024. La Generalitat de Catalunya había propuesto su reapertura para darles cobijo, sin embargo, el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, lo había rechazado. Del mismo modo, las autoridades autonómicas intentaron que algunos fueran acogidos en la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona de forma temporal, pero tampoco pudieron entrar por las quejas vecinales.

Desde que se produjese el desalojo del Instituto B9 el pasado 17 de diciembre, cientos de personas han deambulado por la localidad buscando un lugar donde poder vivir. Algunos han pasado las noches al raso entre palés y otros se han movido desplazado hasta un puente debajo de la carretera. En cualquier caso, como ha resumido una vecina, todo esto está ocurriendo "en plena temporada de invierno con unas lluvias torrenciales".

Por su parte, las asociaciones han pedido soluciones al alcalde de Badalona. El portavoz de la Organización Juvenil Socialista de Cataluña, Mamadouyero Seydi, le ha reclamado a Albiol que "deje el racismo de lado", puesto que "está despertando a una bestia". Sin embargo, el primer edil no tiene intención de darles cobijo: "Frente a esta situación no hay solución".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.