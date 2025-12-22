Una persecución en alta mar de la Guardia Civil acaba con más de 200 bidones de gasolina para narcolanchas intervenidos y cuatro detenidos

Los detalles Durante el recorrido, se han producido maniobras bruscas y cambios de velocidad muy peligrosos, lo que pone en grave riesgo la vida de los agentes.

La Guardia Civil ha llevado a cabo una persecución en alta mar de una narcolancha desde Mazagón hasta Isla Cristina, incautando más de doscientos bidones de gasolina y deteniendo a cuatro personas. Durante el operativo, los agentes enfrentaron maniobras peligrosas que pusieron en riesgo sus vidas. Huelva es un foco del narcotráfico en España, y las playas locales, incluyendo el Parque Nacional de Doñana, suelen recibir garrafas expulsadas por el mar. Un usuario denunció en redes la contaminación de la playa, lo que llevó al Ayuntamiento de Almonte a intervenir, aunque se reclama mayor coordinación entre administraciones.

La Guardia Civil ha protagonizado una persecución en alta mar a una narcolancha cargada con garrafas de combustible desde la costa onubense de Mazagón hasta Isla Cristina. Durante el recorrido se han producido maniobras bruscas y cambios de velocidad muy peligrosos, que ponen en grave riesgo la vida de los agentes.

En esta operación, los agentes han incautado más de dos centenares de bidones de gasolina que sirven para abastecer las narcolanchas y han detenido a cuatro personas.

Huelva es uno de los puntos calientes del narcotráfico en España y en sus playas aparecen garrafas expulsadas por el mar que van directas al Parque Nacional de Doñana.

Tras denunciar un usuario en redes el aspecto de la playa, con un vídeo en el que se pueden ver las garrafas para las narcolanchas, el Ayuntamiento de Almonte ha acudido a la llamada. Sin embargo, el denunciante en sus redes sociales insiste en que se necesita más coordinación entre administraciones para dejar de contaminar este gran espacio natural.

