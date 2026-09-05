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Un recurso muy útil

Así nos permite el folleto del supermercado reducir hasta un 20% el ticket de la compra: "Yo ahorro entre 50 y 100 euros todos los meses"

¿Por qué es importante? Los clientes que lo utilizan habitualmente llegan a ahorrar entre 10 y 15 euros por cada compra semanal, haciendo que la brecha anual ronde los 1.200 euros.

Folleto de supermercado
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Crecer es pasar de ojear los catálogos de juguetes a redondear las mejores ofertas en folletos de supermercado. Este recurso gratuito para ahorrar en la cesta de la compra lleva intentando seducirnos desde los años 70. "Yo los utilizo y ahorro todos los meses entre 50 y 100 euros", expresa un hombre.

Actualizados semanalmente para mostrar los mejores precios entre lo que está de temporada, ahora también los podemos encontrar en formato digital. Y es que el folleto se ha colado en Internet a través de las redes sociales o las aplicaciones. "Los puedes guardar, puedes ponerte alertas para que te avise de que algo llega un día y cada uno se organiza mejor la compra", señala Silvia Segarra, directora de Comunicación de 'Aldi'.

Así, con ingenio, es como ahora se puede anunciar la llegada de una colección de cuencos a lo 'Cuéncame', la bajada de precio de la 'dor-hada' madrina o el 'ofertón' del 'mango' de Oz.

Los clientes que utilizan habitualmente el folleto llegan a reducir hasta un 20% el ticket total y a ahorrar entre 10 y 15 euros por cada compra semanal, haciendo que la brecha anual ronde los 1.200 euros. Y es que todo ahorro suma, y más en estas semanas.

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