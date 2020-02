El alumno de 14 años de un instituto de Mutxamel, Alicante, que intentó suicidarse el pasado jueves por ser víctima de acoso escolar, ha declarado que algunos de sus compañeros le amenazaron de muerte, le increparon, le insultaron y le intimidaron en el patio del centro educativo en nombre del agresor.

Según apunta 'Diario Información', cuando salió del instituto le esperaba un joven con una máscara que le puso una navaja en el cuello y le amenazó con hacerle una corbata colombiana si no retiraba las denuncias contra el joven que le agredía. "Te la voy a meter en el cuello y te voy a hacer una corbata colombiana", le dijo.

Antes de esa escena, durante el primer recreo de la mañana, a la víctima se le acercaron varios jóvenes diciéndole que sus abuelos y tíos estaban muertos por su culpa y que iban a matarle. Después de esas amenazas tuvo que volver a clase: ya en el segundo recreo los mismos alumnos le siguieron increpando llamándole "tonto, cabrón, gilipollas, niño rata y maricón".

Todos esos hechos sucedieron el mismo día en el que el menor fue encontrado por su familia en la cama, inconsciente y con cortes en las muñecas. "Por eso le pasó lo que le pasó", explicó su padre ante la Guardia Civil.

La familia ha tomado la decisión de que el niño no vuelva al centro educativo donde ha sufrido el acoso, siguiendo las recomendaciones de los psicólogos: "No vuelve allí, lo tenemos claro. La doctora psicóloga ha recomendado por escrito que no vuelva a ese centro, al que iba, no".

El padre aseguró que le parece completamente injusto que sea su hijo el que tenga que abandonar el centro y no los agresores. "Hay que seguir adelante y buscarle plaza en otro instituto. No han dicho que se van a encargar ellos", denuncia, asegurando que el menor "no quería ni hablar" cuando llegó al cuartel de la Guardia Civil.

El padre del niño ha denunciado al instituto alegando que "eran conocedores de la situación y no han hecho nada para evitarlo".