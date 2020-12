Sanitarios, epidemiólogos, científicos… Son los que más han palpado al virus de cerca, los que lo han analizado y destripado en sus investigaciones… Ellos y ellas saben más que nadie de la pandemia, y ahora se tienen que enfrentar a una difícil decisión: ¿celebramos la Navidad? ¿Con quién y cómo?

Todo esto les hemos preguntado en 'La Navidad de los que más saben', una encuesta de laSexta realizada a 200 profesionales que trabajan cerca de la COVID-19. El 70% de ellos pasará las Navidades solos o con convivientes pero, ¿qué harán aquellos que cenarán con otras personas además de sus familiares más íntimos?

De ese 30% restante que ampliará su círculo de contactos, solo un 12% ha decidido que hará cuarentena antes del encuentro, como vemos en el siguiente gráfico. Estos encuentros suponen un debate interno en muchas de las personas encuestadas, que arrastran un agotamiento tras meses de aislamiento y que necesitan a la vez ver por fin a sus seres queridos, según han reflejado en la encuesta. A la vez, reconocen el miedo y la angustia ante la posibilidad del contagio.

Lo que sucede también, sobre todo en el sector sanitario, es que su profesión les impide hacer cuarentena, puesto que muchos pasarán los días clave trabajando. Rosa, técnica auxiliar de enfermería en el Hospital Clínico de Valencia, resume un sentimiento que se repite con frecuencia: "Vengo sobresaturada física y mentalmente de la primera ola y esta segunda me pilla sin haberme sobrepuesto y encima pidiéndonos más esfuerzo todavía; lo único que tengo es poder juntarme estos días con mis padres y mi hija, que vive en el extranjero". A la vez, reconoce que no puede hacer cuarentena preventiva por exigencias del trabajo, lo que le produce un conflicto interno.

La mayoría no se hará test previo

Otra de las medidas preventivas por las que hemos preguntado es por los test PCR o de antígenos, pero la mayoría no lo contempla: el 89% de los que cenarán o comerán con otras personas no convivientes no se hará test antes del encuentro.

La realización de test antes de los desplazamientos de Navidad ha sido objeto de debate de las autoridades a la hora de definir el plan de restricciones para estas fechas, sobre todo con respecto a estudiantes y mayores. Finalmente, el plan acordado por Sanidad y las comunidades autónomas no recoge este asunto, pero sí recomienda a los estudiantes que regresan a casa para las vacaciones que limiten las interacciones sociales y extremen las medidas de prevención los 10 días antes.

No obstante, como vemos en el gráfico inferior, nueve de cada diez asegura que tomarán otras medidas adicionales de seguridad para minimizar los riesgos.

Este año, los canapés en platos individuales

A los nervios de los preparativos, esta ocasión suma las medidas adicionales de seguridad: "Estaré pendiente continuamente de los detalles, de no equivocarnos de pan o servilleta, de si hace mucho que hemos ventilado, de no hablar en tono alto, de evitar los besos y abrazos, etc.", asegura Raquel, Enfermera en el Hospital de Guadarrama (Madrid).

En el país de las tapas, este año la Navidad será de platos individuales, también entre los encuestados, ya que el 84% no comerá en platos compartidos. Además, el 82% hará uso de la ventilación, y algo más de la mitad lo intentará con la distancia social y la mascarilla en los momentos previos o posteriores a la cena.

Eso sí, que todo ello no nos evite la oportunidad de disfrutar: "Mientras se cumplan medidas de seguridad como son la mascarilla, la distancia social e higiene de manos, intentaré desconectar del trabajo y disfrutar de mi familia", expresa Miriam, enfermera de atención primaria en Valencia.

Además, muchos de estos profesionales han vivido de cerca la pérdida de pacientes, o incluso de familiares cercanos, por lo que se toman muy en serio la asunción de todas estas medidas: "Al haber vivido experiencias traumáticas a lo largo de estos meses, soy consciente de la necesidad de respetar las restricciones y medidas de seguridad necesarias", cuenta Mariela, enfermera del Hospital de Móstoles en Madrid.

La ventilación, clave: la mayoría cenará en interiores

La ventilación de los espacios interiores es una de las recomendaciones más importantes para evitar la dispersión de los aerosoles, que puede ser determinante para el contagio incluso con mascarilla. El clima propio de estas fechas no ayuda, desde luego. Entre nuestros expertos y sanitarios consultados, predominarán las cenas en interiores en un 90%.

Lo que sí sabemos por el plan de Navidad de Sanidad acordado con las comunidades es que el toque queda se ampliará hasta la 01:30 en las noches clave, el 24 y 31 de diciembre. Después de esa hora, tan solo queda la opción de quedarse a dormir en el lugar de la cena. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recomendado que cada uno vuelva a su casa lo antes posible y que se eviten los actos que impliquen aglomeraciones.

En el caso de nuestros expertos encuestados, la mayoría seguirá esa recomendación, y el 76% de los que cenarán fuera de su hogar asegura que volverá a su casa después del festín, mientras que el resto pernoctará.

En 'la Navidad de los que más saben' hemos contado con el testimonio también de importantes expertos de la COVID-19, que nos trasladan ante todo la necesidad de hacer un esfuerzo estas fiestas para evitar una tercera ola.

Toca cuidarnos ahora para poder seguir cuidándonos después

Para Javier Padilla, médico de familia y experto en Salud Pública, supone menor problema renunciar a unas Navidades normales que "los meses que ya hemos pasado", y pide responsabilidad: "Toca cuidarnos ahora para poder seguir cuidándonos después".

En otros casos han decidido posponer la decisión ante la incertidumbre actual: "Hasta el último momento no sabemos qué ocurrirá ni cómo lo gestionaremos, pero será desde la prudencia y tomándolo con el máximo de humor y optimismo", asegura Manuel Collado, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela.

Vida social: ¿acudirán a eventos durante estas fiestas?

En esta encuesta de laSexta han participado 200 profesionales entre profesionales de la salud y expertos de referencia: desde técnicos sanitarios, matronas, neumólogos, técnicos de laboratorio, terapeutas, e incluso celadores o administrativos hasta epidemiólogos o investigadores científicos. Puedes consultar la lista de profesionales que han participado en este enlace.

Así, en la primera entrega conocimos que el 70% cenará o comerá en los días señalados solo o únicamente con conviviente, y que el 88% de los que ampliarán más su círculo lo ceñirán a solo un grupo más de convivientes, una decisión acorde con las recomendaciones de Sanidad.

