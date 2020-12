Los que más saben sobre la pandemia también celebrarán las fiestas de Navidad, aunque no será de la misma manera que otros años. laSexta ha preguntado a 200 médicos, enfermeras, epidemiólogos, especialistas en salud pública e investigadores sobre cómo pasarán estas fiestas, con quién se reunirán y qué medidas de seguridad tomarán para minimizar los riesgos de contagio.

Entre los expertos que han respondido se encuentran algunos de los especialistas de referencia en temas de COVID-19, como el profesor José Martínez Olmos, el epidemiólogo Quique Bassat o el doctor José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo.

Pero también contamos con multitud de trabajadores de la sanidad que conviven el día a día de la pandemia y los riesgos que comporta su profesión. Desde médicos de atención primaria a celadores, pasando por auxiliares de enfermería de UCI, les hemos preguntado cómo se las arreglarán para poder disfrutar de estas fechas en este año tan atípico, pero también cómo se sienten al respecto: no será una sorpresa si decimos que predomina la angustia ante la posibilidad del contagio, o la tristeza de no poder estar con los suyos.

La resignación de unas Navidades más solitarias

Tan atípicas son estas fiestas que la mayoría de los encuestados, un 82%, ha decidido no desplazarse fuera de su lugar de residencia aunque lo permita la normativa, y tampoco verán a familiares fuera de entorno habitual, como puedes ver en el gráfico siguiente.

"Hay que hacer un último esfuerzo. Mi hermana vive fuera, este año no vendrá a pasar las fiestas con nosotros, y me da mucha pena por eso", explica Susana, enfermera en el hospital de Getafe, en Madrid. Como ella, muchos de los profesionales de la salud o investigadores aceptan con resignación y algo de pena la situación, en los casos en los que han renunciado a juntarse con familiares.

Es lo que transmite Ángeles, celadora en urgencias del Hospital la Fe de Valencia, que siente este distanciamiento como "angustioso": "Me entristece no poder compartir mi tiempo con más familiares y no poder abrazar y besar a quien quiero".

Pero todo este debate sobre la gestión de las Navidades es algo que incluso molesta a algunos de estos profesionales, teniendo en cuenta la gravedad de la situación. España acumula más de 45.500 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, y por eso el virólogo José Antonio López Guerrero considera "una frivolidad pensar en estos detalles" .

Las cenas, solos o convivientes

Muchos de los profesionales y expertos encuestados animan a todo el mundo a "aguantar" y hacer un último "esfuerzo" estas Navidades para no encontrarnos en enero con una tercera ola. No obstante, otros denotan un fuerte desánimo por todos estos meses de aislamiento, obligados por su profesión, y acusan la necesidad de reunirse con sus familiares.

Por eso, en las comidas y cenas más importantes de la Navidad son unos cuantos más los que saldrán de su entorno habitual: el 70% cenará o comerá en los días señalados solo o únicamente con convivientes, y el 30% restante lo hará con convivientes y otras personas.

Eso sí, en el caso de los que ampliarán un poco más su círculo, el 88% asegura que no será más de un grupo de convivientes. Es decir, que no irán más allá de cenar con padres, hijos no convivientes o algún hermano o hermana.

Las sensaciones que transmiten los encuestados se dividen entre la tristeza y la convicción de que lo principal es evitar otra oleada de contagios. María, enfermera del Hospital 12 de Octubre, expresa que "Navidades hay muchas" y "la salud es lo primero", o Ana, también enfermera, apunta que reducirán el aforo en sus encuentros: "Ya habrá más años para juntarnos con más gente".

Además de las propias restricciones que cada uno se aplicará, habrá que atender al máximo de comensales permitido por las autoridades. Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han llegado a un acuerdo del plan de Navidad en el Consejo Interterritorial que se vota este miércoles. Podremos ser diez personas como máximo en las cenas y comidas del 24-25 y el 31-1, y los niños sí entrarán en ese cómputo finalmente.

"Estamos convencidos de que es más importante vernos la siguientes navidades que estas, y como desde hace meses nos haremos muchas videollamadas"

Otro de nuestros expertos de cabecera, el epidemiólogo Joan Caylà, anima a la gente a hacer ese esfuerzo también en los días previos a las fiestas para hacer estos encuentros más seguros: "El mejor regalo de Reyes que nos podemos hacer es llegar a esta festividad sin ningún caso en nuestro entorno".

Es más, hay quien lo ve incluso como una oportunidad de vivir las fiestas de una forma más íntima, como refleja Carlos Chaccour, médico, investigador y profesor del Instituto de Salud Global de Barcelona (IS Global): "Será una oportunidad de vivir la navidad con los niños a mayor intensidad".

Sin los familiares que viven en residencias

Los mayores han sido los más vulnerables y afectados por la pandemia, y aunque la situación ha mejorado con respecto a la primera ola, siguen siendo la franja de edad con mayor mortalidad. Por eso, y seguramente con mucho pesar, casi todos los que tienen algún familiar en residencias han decidido también que no les llevarán a casa durante estas fiestas.

La realidad es que la mayor preocupación de muchos de los encuestados son los mayores, por eso han renunciado a pasar estas fiestas juntos. Será duro, pero una forma de llevarlo mejor es fijarse un objetivo a largo plazo, como propone el investigador en farmacoepidemiología Salvador Peiró, uno de nuestros expertos de referencia: "En mi familia todos estamos convencidos de que es más importante vernos la siguientes navidades que estas, y como desde hace meses nos haremos muchas videollamadas".

Los que más saben de la pandemia

En esta encuesta de laSexta han participado 200 profesionales de 26 provincias de España. De todas, 128 de las respuestas proceden del ámbito de la enfermería, ya sean de atención primaria, hospitales, UCI, o técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.

Pero también hemos conocido cómo van a pasar las fiestas otros profesionales de la salud: técnicos sanitarios, matronas, neumólogos, técnicos de laboratorio, terapeutas, e incluso celadores o administrativos. Aquí puedes descargar todo el elenco de profesionales que han participado, incluidos algunos de los expertos de referencia en temas de coronavirus.

A lo largo de los próximos días contaremos muchos más detalles y todos los datos de la encuesta, como las medidas de seguridad adicionales que tomarán en las reuniones familiares o los eventos a los que van a acudir. Aquí, en laSexta, conocerás todo sobre las Navidades de los que saben.