LUCHA CONTRA LA PROSTITUCIÓN

'No nací para esto': la nueva campaña que visibiliza el drama de la trata de mujeres que acaban siendo prostituidas en España

¿Por qué es importante? La Policía Nacional Española y la de Colombia se han unido a la asociación Amar Dragoste para lanzar la campaña 'No nací para esto' que trata de visibilizar la trata de personas.

Imagen oficial de la campañana 'No nací para esto'
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las policías de España y Colombia se han unido a la asociación Amar Dragoste para lanzar la campaña 'No nací para esto' que alerta de la cantidad de mujeres que son captadas por redes de explotación sexual que con la promesa de una vida en nuestro país las acaban prostituyendo. El objetivo de la misma es rescatar a todas estas personas que son víctimas de la trata de personas.

En el vídeo promocional se puede ver a la pequeña Samara -nombre ficticio- en una escuela de Barranquilla donde sueña con ser "bombera y profesora de arte" para poder ayudar "a personas que estén en incendios y animales y enseñar a las personas cómo dibujar". Asimismo, en la siguiente imagen se puede ver a una chica adulta a la que diez años después le llega una jugosa oferta de trabajo en España en la que se le asegura que ganará dinero de forma rápida, fácil y segura.

Podría ser ficción, sin embargo, es la realidad de miles de mujeres que acaban explotadas sexualmente y como víctimas de redes de trata. "Realmente, ¿mi vida vale esto? Para nada. Estás siendo violada múltiples veces por placer de otras personas y para llenarle los bolsillos a otro", ha expresado una víctima que logró ser liberada.

Por otra parte, la directora de Amar Dragoste, Carolina Sánchez, ha expresado durante la presentación de la campaña que "ninguna niña sueña con ser explotada", así como ha indicado que "el 82% de las mujeres captadas son latinoamericanas y el 42% colombianas". Asimismo, el comisario jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, Luis Mayandía, ha detallado que "lo típico hace muchos años era participar en moda, pero hoy en día es cuidado de enfermos y niños".

Del mismo modo, en el vídeo promocional se pueden ver algunos de estos anuncios. "Agencia de Valencia abre casting para chicas, 500 euros diarios garantizados, piso céntrico de lujo..."; "Se necesita chica para piso relax con buena presencia y saber estar", rezan algunos de ellos. "Créeme que el dinero fácil es fácil para los que te están explotando porque te empiezan a poner innumerables multas: Es que se te olvidó acomodar la cama, es que hubo un putero que salió quejándose", ha remarcado la víctima.

Precisamente, Kersti Watt, coordonadora de Amar Dragoste ha detallado que estas sanciones suelen ser de "50 euros sin no llevas tacones; de 20 euros si no vas maquillada; de 30 euros si no respondes cuando un hombre toca al timbre" y ya no en locales de alterne sino en pisos clandestinos. A propósito, el hecho de que los consumidores de prostitución no acudan a los prostíbulos es algo que ha complicado la tarea de la Policía, porque "la trata se ha invisibilizado", ha especificado Fernando Guerrero, jefe de la Brigada Central de Trata.

Con todo, la víctima que se ha prestado para atender a laSexta es la prueba de que se puede escapar. "Yo dije: 'Ya vengo', y no volví. Da ese pasito, ve hacia la puerta. Di que vas al súper a la farmacia o lo que sea...", ha manifestado. Huye, llama a la Policía y busca ayuda para no ser otra Samara más.

'016', teléfono contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.

