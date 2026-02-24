Ahora

Pederastia en la iglesia

La Conferencia Episcopal paga la casa de un exobispo acusado de abusos sexuales a un menor

Los detalles Un antiguo seminarista acusó a Rafael Zornoza de abusos sexuales cuando él tenía 14 años.

Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y CeutaRafael Zornoza Boy, exobispo de Cádiz y CeutaTwitter Rafael Zornoza Boy
La Conferencia Episcopal paga el piso en el que reside Rafael Zornoza, exobispo de Cádiz y Ceuta y acusado de abusos sexuales. Además, pese a que próximamente podría ser juzgado por un tribunal eclesiástico, Zornoza, de 76 años, continúa ofreciendo misa en la iglesia de San Jorge de Madrid.

Según ha adelantado 'elDiario.es', el exobispo, expulsado por el papa León XIV de las diócesis de Cádiz y Ceuta, vive en la capital en un piso sufragado por la Conferencia Episcopal, que ha justificado la medida asegurando que "es una práctica habitual cuando un obispo se retira, y decide irse a vivir fuera de su diócesis de origen".

Un antiguo seminarista acusó a Zornoza el pasado octubre de haber abusado de él cuando ejercía como rector del seminario de Getafe (Madrid), en los años 90. Entonces, la presunta víctima tenía 14 años y Zornoza 45.

El Tribunal de la Rota Romana de Madrid terminó la semana pasada la investigación preliminar del caso y, según informó 'El País', recomendó en un informe "abrir un proceso penal" canónico.

Aunque sus presuntos delitos estarían prescritos en los tribunales civiles, sí puede ser juzgado en tribunales católicos donde, según 'El País', una condena de pederastia iría desde ejercicios espirituales o rezos hasta la expulsión del sacerdocio.

