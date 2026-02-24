El futbolista del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación tras la denuncia de una mujer en 2023

El contexto El defensa marroquí ya fue detenido en febrero de 2023 por estos mismos hechos después de que la denunciante asegurase que habría cometido actos sexuales sin su consentimiento.

Achraf Hakimi, jugador del París Saint-Germain, enfrentará un juicio en Francia por una acusación de violación presentada por una mujer en febrero de 2023. La jueza de instrucción ha decidido llevar el caso a juicio basándose en las conclusiones del fiscal de Nanterre, que había solicitado un proceso penal. El ministerio público sostiene que hay "cargos suficientes" para juzgar al lateral marroquí por delitos graves contra la integridad sexual. La denuncia se originó tras un encuentro en casa de Hakimi, donde la mujer afirma que él cometió actos sexuales sin su consentimiento. Hakimi, que defiende su inocencia, ha expresado su descontento con el proceso y espera que el juicio revele la verdad.

El jugador del París Saint-Germain Achraf Hakimi será juzgado ante la Justicia francesa por una acusación de violación relacionada con la denuncia que una mujer presentó en febrero de 2023. La decisión ha sido adoptada por la jueza de instrucción del caso, que se ha basado en las conclusiones del fiscal de Nanterre, que ya había solicitado previamente la apertura de un proceso penal contra el lateral marroquí.

El ministerio público sostiene que existen "cargos suficientes" para llevar a Hakimi ante la corte penal departamental, el órgano competente para juzgar los delitos graves, como los cometidos contra la integridad sexual, en Francia.

A partir de este momento será el tribunal el que fije la fecha del juicio, en el que el futbolista del PSG se enfrenta a una posible pena que podría llegar a los 15 años de prisión.

Los hechos denunciados

La denuncia se remonta a febrero de 2023, cuando una joven de 24 acudió a la casa de Achraf Hakimi tras haber entablado contacto con él a través de la red social Instagram. Según su relato, el futbolista marroquí habría cometido actos sexuales sin su consentimiento pese a haberle dejado claro que quería poner fin a la situación. Además, asegura que logró abandonar la vivienda con la ayuda de una amiga a la que avisó a través de un mensaje.

En un primer momento, la joven se dirigió a la comisaría de Val-de-Marne, donde puso en conocimiento de la autoridad policial lo sucedido. Posteriormente, se abrió una investigación que desembocó en la imputación formal del internacional marroquí en marzo de 2023.

Acto segurido, Hakimi fue arrestado y se le impusieron controles para limitar sus movimientos, aunque le permitían seguir entrenando y jugando con el PSG.

Hakimi defiende su inocencia

Al conocer la noticia de su procesamiento, Achraf Hakimi ha expresado a través de las redes sociales su disconformidad con un proceso que considera "injusto". "Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública", ha asegurado en un mensaje en 'X'.

