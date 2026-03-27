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Audios clave para la investigación

Muy violentos y con una relación "tóxica" con las mujeres: los audios de la UCO son clave para demostrar la agresión sexual en el crimen de Francisca Cadenas

Los detalles Estas grabaciones, a las que ha tenido acceso laSexta, también han permitido dibujar el perfil de los dos detenidos. Muestran un gran desprecio por las mujeres y mucha violencia. Incluso fantasean con coger una escopeta e ir contra la familia de Francisca Cadenas.

Muy violentos y con una relación "tóxica" con las mujeres: los audios de la UCO son clave para demostrar la agresión sexual en el crimen de Francisca Cadenas
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laSexta ha tenido acceso al atestado de la UCO y a varias escuchas que delataron a los hermanos acusados ​​del crimen de Francisca Cadenas, la mujer que durante nueve años estuvo desaparecida en Hornachos, Badajoz. Unos audios, grabados gracias a la colocación de micrófonos y a las escuchas de sus teléfonos, que podrían probar de cara al juicio que su motivación fue sexual. Así, se podría pedir que se les acusara por homicidio y también por agresión sexual.

Los audios de los hermanos detenidos, de Julián y Lolo, se han convertido en una pieza clave dentro del crimen de Francisca Cadenas. Porque en ellos hemos podido escuchar al asesino confeso de Francisca, a Julián, decir barbaridades como esta: "Que yo me la estaba cepillando, es lo que dice la gente (...) Y no sé cuándo, porque yo estaba con mi madre en el hospital".

Pero también: "Yo no me la he cepillado nunca; si me la hubiera cepillado, pues lo hubiera dicho. Lo que pasa, que la gente inventa cosas nada más que por tener un culpable".

Y es que, en el caso del asesinato de Francisca Cadenas, probar que hubo agresión sexual es fundamental para poder plantear una prisión permanente revisable. Condena que la abogada de la familia ya adelantó que pediría.

Cimentar la motivación: la pulsión sexual

Las grabaciones son colaboraciones periféricas que permiten construir el perfil de estos dos sujetos y cimentar la motivación: la pulsión sexual en el crimen de Francis, de Francisca Cadenas.

Porque llegan a sexualizar tanto a la propia Francisca Cadenas, que fantasea con una supuesta relación sexual que no existe, que solo está en su cabeza, pero de la que llega a convencer a su propio entorno. "No la tendrás en tu cuarto y estarás todavía zumbándotela", es otra de las tremendas frases que intercambian los hermanos.

Julián, el asesino confeso de Francisca Cadenas, mantenía una relación &quot;tóxica, insana y enfermiza&quot; con las mujeresJulián, el asesino confeso de Francisca Cadenas, mantenía una relación "tóxica, insana y enfermiza" con las mujereslaSexta

Los informes de los investigadores recalcan que Julián mantenía una relación "tóxica, insana y enfermiza" con las mujeres. Un punto que, de nuevo, se confirma y queda más que reflejado en las conversaciones grabadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO.

"Los solteros de la calle"

Las grabaciones y audios contienen otra prueba clave para este caso: Julián y Lolo comentaron cómo se iban sintiendo en el foco de los investigadores de la UCO. Por ejemplo, existe una conversación entre Lolo y una vecina en la que él dice: "Lo que pasa es que, como somos solteros, estamos arriba, pues los solteros a tomar por culo. ¿Sabes?". E insiste: "Sabes la que nos metieron a nosotros porque somos los solteros de la calle". Lolo llega a creerse que toda la investigación recaerá sobre ellos, simplemente, por ser dos hombres sin pareja.

Todas estas pruebas auditivas serán claves a la hora de la celebración del juicio y hay que recordar que se consiguieron gracias al amplísimo dispositivo desplegado por la UCO, con escuchas y micrófonos escondidos en más de 20 lugares. Desde el coche de los hermanos, hasta en el cementerio.

Audio de la UCO en el que se muestra cómo los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas son extremadamente violentosAudio de la UCO en el que se muestra cómo los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas son extremadamente violentoslaSexta

Todo para trazar un perfil de estos dos hombres que también habla de una gran violencia solo cuatro días antes de ser detenido. Se sienten perseguidos, señalados por el pueblo. Están tremendamente incómodos e incluso llegan a fantasear con el hecho de cargar una escopeta y vaciarsela directamente a la familia de Francisca Cadenas. "Voy a poner la escopeta ahí y no va a quedar ninguno. La familia, esa la primera", llegaron a decir.

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