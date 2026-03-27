El indignante desprecio con el que los asesinos de Francisca Cadenas se referían a las mujeres: "Luego dicen que las violan..."

Los detalles Los micros de la UCO grabaron conversaciones de los hermanos de Hornachos, en las que insultaban a las mujeres, a las que se referían como "zorras", y hacían todo tipo de comentarios sexuales.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil instaló micrófonos en la casa y los coches de los asesinos de Francisca Cadenas, revelando conversaciones que muestran un profundo desprecio hacia las mujeres. Julián, el asesino confeso, expresó comentarios despectivos y misóginos, como se recoge en el sumario de la investigación. Los agentes notaron que Julián no mantenía relaciones sentimentales, pero consumía pornografía y frecuentaba prostíbulos. Las grabaciones también captaron conversaciones sexistas y racistas con compañeros de trabajo. Estos audios son cruciales para determinar si el asesinato de Francisca tuvo una motivación sexual.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil colocó micrófonos en la casa y los coches de los asesinos de Francisca Cadenas y descubrió que los dos hermanos se referían a las mujeres con un enorme desprecio, sin saber que todo lo que decían estaba siendo grabado, tal y como se recoge en el sumario de la investigación al que ha tenido acceso 'Prensa Ibérica'.

"Son todas unas zorras putas, putas zorras, y venga tangas, me cago en la leche", declaró Julián, asesino confeso de Francisca Cadenas, el 3 de febrero de 2025, justo después de salir de casa de una amiga. En su vivienda han encontrado ropa interior de mujer, aunque por el momento no se sabe a quién pertenece.

Sin embargo, esa clase de indignantes comentarios parecía algo habitual entre los hermanos. "Luego dicen que las violan...", expresó Julián, quien se refería a las mujeres con un absoluto desprecio y odio. A los agentes les llamó la atención que el hombre no había tenido ningún tipo de relación sentimental con una mujer, pero sí consumía pornografía y acudía a prostíbulos, aunque esto no siempre lo hacía solo.

"Anda, pues se está cepillando a una panchita. Pues esa tiene un culo... como decía uno en Madrid que hizo la mili conmigo, tiene un culo sacaleches", se escucha decir a un compañero de trabajo en uno de los audios de las conversaciones sexistas e incluso racistas que fueron captadas por la UCO.

En otro de los audios, Julián destaca que hay una joven que "va para enfermera, de las que te alegran". "De las que se ponen minifalda y te sube la moral que es un gusto", añade Manuel.

Estas grabaciones ahora son clave para averiguar si el de Francisca fue un crimen con una motivación sexual.

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