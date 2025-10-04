Ahora

7.000 euros

Sustrae joyas a su tía e intenta huir a Reino Unido: la Policía detiene a un hombre por un delito de hurto

Los detalles Los agentes conocieron los hechos cuando el hijo de la víctima informó de lo ocurrido en la comisaría del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Las joyas sustraídas por un sobrino a su tía.Las joyas sustraídas por un sobrino a su tía.POLICÍA NACIONAL
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández tras intentar huir a Reino Unido con varias joyas valoradas en 7.000 euros, que previamente había sustraído, presuntamente, a su tía.

Los agentes conocieron los hechos cuando el hijo de la víctima informó de lo ocurrido en la comisaría del aeropuerto. La afectada se dio cuenta de que faltaba un collar de perlas con un broche de diamantes y un anillo de diamantes en su joyero y sospechó de su sobrino.

Tanto la víctima como el hijo de esta trataron de ponerse en contacto telefónico con el sospechoso, pero este no respondía a las llamadas, por lo que finalmente pusieron los hechos en conocimiento de la Policía.

Efectivos de la comisaría de las instalaciones se movilizaron rápidamente con el fin de localizar al investigado. Posteriormente, estos lograron localizar al denunciado en uno de los establecimientos de restauración del recinto.

El sospechoso llevaba en su mochila las joyas que faltaban en el joyero de la mujer, por lo que fue arrestado como presunto responsable de un delito de hurto. Por su parte, los agentes consiguieron así recuperar el total de las objetos sustraídos para después devolvérselos a su dueña.

El detenido fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra de Israel en Gaza, en directo | El Ejército de Israel pasa a operaciones únicamente de defensa tras la exigencia de Trump
  2. La UCO avala la mayoría de los pagos a Ábalos y Koldo, pero detecta otros sobres que no cuadran con las cuentas del PSOE
  3. Un año y medio de gestión fallida en Andalucía: así ha manejado la consejera de Salud el cribado de cáncer de mama
  4. Nuevas imágenes del CECOPI del día de la DANA demuestran que se planteó mandar la alerta dos horas antes
  5. De ser un prestigioso economista a una vida de excesos y retos humillantes por dinero: la caída de Simón Pérez tras hacerse viral
  6. El rapero Sean Diddy Combs, condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por delitos de prostitución