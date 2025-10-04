Ahora

Hallan muerto a un hombre dentro de un contenedor de reciclaje de ropa en Puente Tocinos

¿Qué ha pasado? La voz de alarma la dio la Policía Local a las 6:52 con una llamada al 112 en la que indicaban que varios vecinos habían tratado de sacar, sin éxito, el cuerpo del hombre.

Lugar en el que se encontró el cadáver de un hombre en Murcia
El cadáver de un hombre ha sido hallado en el interior de un contenedor de reciclaje de ropa en Puente Tocinos, en Murcia. A su llegada, los Servicios Sanitarios de Emergencias tan solo pudieron certificar la muerte del mencionado individuo, del que no se tienen más datos.

La voz de alarma la dio la Policía Local de Murcia cuando, a eso de las 6:52, alertó al 112 sobre un hombre con parte de su cuerpo dentro de un contenedor en la calle Mayor de Puente Tocinos.

Además, en su mensaje al Centro de Coordinación de Emergencias, los agentes indicaron que unos vecinos habían tratado de sacar sin éxito el cuerpo del hombre.

Tras ello, una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 se desplazó al lugar, pudiendo tan solo certificar su muerte.

Para terminar, se solicitó la presencia de un forense mientras la Policía Nacional se dirigía al lugar donde encontraron el cadáver.

