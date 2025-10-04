Un incendio en Vigo deja 80 vecinos desalojados y una gran acumulación de gases

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Local de Vigo

El contexto El fuego ha sido declarado durante la madrugada de este sábado, ha informado el 112 Galicia, que recibió un aviso a través de la alerta de una central de alarmas sobre las 4.00 horas.

Un nuevo incendio en Vigo, en la Avenida del Alcalde Gregorio Espino, ha llevado a la evacuación preventiva de 80 vecinos de 40 domicilios. El fuego, iniciado en la madrugada del sábado, fue reportado al 112 Galicia alrededor de las 4:00 horas por una central de alarmas. Las llamas se originaron en una nave industrial debido a una fuga de bombonas de butano, afectando al patio interior del inmueble. Ante la acumulación de gases, se evacuó a los residentes como medida de seguridad. Tras comprobar que no había peligro, los vecinos pudieron regresar a sus hogares.

Vigo ha vuelto a verse afectado por un nuevo incendio, esta vez en la Avenida del Alcalde Gregorio Espino. Por este motivo, se ha procedido a la evacuación preventina de 80 vecinos en 40 domicilios diferentes.

De esta manera, conocieron que las llamas provenían de una nave industrial del municipio gallego. Es por ello que la sala de operaciones del 112 Galicia solicitó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Vigo, así como de la Policía Nacional, la Policía Local y Protección Civil.

A su vez, se informó al Servicio Gallego de Emergencias Sanitarias-061 como medida de precaución ya que hay multitud de viviendas en los alrededores.

El origen del incendio habría sido una fuga de bombonas de butano. Estos hechos habrían provocado el fuego que afectó al patio interior del inmueble.

Para garantizar la seguridad de los ciudadaos tras una gran acumulacióin de gases, se procedió a la evacuación. Posteriormente, tras constatar que no había peligro, los residentes pudieron volver a sus domicilios.

