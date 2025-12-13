Ahora

Siguen buscándola

Se cumplen 15 años sin María Piedad: un caso sin resolver y una desaparición repleta de incógnitas

El contexto El 12 de diciembre de 2010, la pista de esta mujer de Boadilla del Monte se perdió tras acudir a una cena de empresa por Navidad. Desde entonces, familiares y allegados han recorrido y buscado en pozos, márgenes del río y parajes de diferentes zonas de las afueras de de Madrid.

María Piedad desapareció hace 15 años en Boadilla del Monte.
María Piedad desapareció hace 15 años pero su familia no pierde la esperanza: no la han dejado de buscar en todo este tiempo. El 12 de diciembre de 2010, la pista de esta mujer de Boadilla del Monte se perdió tras acudir a una cena de empresa por Navidad.

Familiares y allegados han recorrido y buscado en pozos, márgenes del río y parajes de diferentes zonas de las afueras de Madrid, sin éxito.

"¿Dónde está? Dios mío, si ya no nos queda sitio donde buscar". Este era el lamento de Antonia apenas un año después y han pasado 15.

La desaparecida, de 31 años, era cajera en un supermercado del muncipio madrileño, donde también trabajaba su exmarido y padre de uno de sus hijos, Javier Sánchez, de 38. Es, aún hoy, el principal sospechoso, pero se ahorcó en un poste de alta tensión tres días después, el 15 de diciembre.

Buscaron el cadáver bajo las baldosas

En su coche hallaron las botas de la joven y las cámaras de seguridad lo captaron de un lado a otro del almacén. A los ocho años, la Guardia Civil levantó incluso las baldosas pensando que allí ocultó el cadáver, pero no hubo rastro.

Por su parte, sus allegados sospechan que montó un escenario ficticio o que quizás no lo hizo solo. Icíar Iriondo, abogada de la familia, sostiene que "puede ser que Javier se quitara la vida o que hubiera una tercera persona".

En parte, porque en el coche del exmarido se halló una documentación que les llevó a otro callejón sin salida. Asimismo, tampoco consiguieron demostrar, como sospechan, que Javier le echó droga en la bebida en aquella cena tras la que se perdió la pista de María Piedad para siempre.

