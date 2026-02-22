Muere un montañero de 63 años tras sufrir una caída en La Bola del Mundo

¿Qué ha pasado? El 112 ha recibido una llamada a eso de las 08:56 alertando de que el hombre se había golpeado con un árbol tras la caída. Se hallaba en una zona escarpada y de difícil acceso.

Un montañero de 63 años ha fallecido tras caer en la vertiente segoviana de La Bola del Mundo, en el Real Sitio de San Ildefonso. El 112 recibió el aviso a las 08:56, solicitando ayuda para el hombre que se había golpeado contra un árbol tras caer por la ladera. Se coordinó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, la Guardia Civil, los Bomberos y el Centro Coordinador de Emergencias para localizar al herido en una zona escarpada. Un helicóptero de rescate fue movilizado, pero a pesar de los esfuerzos del equipo médico, no pudieron salvar su vida. La Guardia Civil se encarga del procedimiento judicial.

Un montañero de 63 años ha muerto tras sufrir una caída en la vertiente segoviana de La Bola del Mundo, en el Real Sitio de San Ildefonso. Así lo recoge el 112, que ha recibido a eso de las 08:56 un aviso en la que se solicitaba asistencia para un hombre que había caído por la ladera y se golpeó contra un árbol.

El 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de hacer una primera valoración e indicar al alertante qué debía hacer hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Además, el 112 ha contactado con la Guardia Civil y con los Bomberos de la Diputación de Segovia, así como con el Centro Coordinador de Emergencias. Han sido ellos quienes han coordinado el incidente para concretar la ubicación de la víctima, que se hallaba en una zona escarpada y de difícil acceso a unos 200 metros de la SG-615.

El Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Tras localizar al herido, han realizado una maniobra de apoyo para facilitar el descenso a tierra del equipo de rescate.

Ha sido la rescatadora enfermera la que ha procedido a su extracción hasta un helicóptero de Emergencias Sanitarias. El equipo médico ha continuado con la atención al paciente, pero finalmente no han podido salvar su vida. La Guardia Civil se encarga del procedimiento judicial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.