Muere una montañera de 27 años de Tudela al caer junto a uno de sus perros por un barranco en Panticosa

La Guardia Civil ha logrado recuperar el cadáver de la joven, junto al de uno de sus perros, tras precipitarse por el Pico de las Neveras. El otro perro que iba con ella aún no ha sido localizado.

Una montañera de 27 años, procedente de Tudela (a unos 100 kilómetros al sur de Pamplona), ha muerto este fin de semana tras precipitarse por un barranco en Panticosa, junto a uno de sus perros. La Guardia Civil tuvo que desplegar un equipo de rescate este domingo en la zona del Pico de las Neveras, en Panticosa (Huesca), donde se localizó el cuerpo de la joven sin vida "junto a uno de sus perros".

Fue sobre las 10:00h de la mañana cuando un familiar llamó al servicio de emergencias de Navarra para advertir de que la joven no había vuelto a casa después de salir a hacer una ruta por la zona de Baños de Panticosa con sus perros. Según recoge Aragón Noticias, fue sobre las 15:00h cuando el equipo de rescate, conformado por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061, localizó los cadáveres, de la joven y de un perro, en una zona muy abrupta.

El segundo perro, con el que viajaba la montañera, aún no ha sido localizado. Según indican en Noticias de Navarra, la joven es Iranzu Ollo, amante del deporte y licenciada en Fisioterapia. Ollo había sido fisioterapeuta en uno de los clubes de la cantera de Osasuna, el Fundación B. Además, era atleta y había sido una destacada corredora de la región junto a su hermana gemela, Maialen.