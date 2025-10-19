Ahora

"Estamos cansados"

Excrementos, suciedad y plumas: vecinos denuncian estar viviendo una pesadilla acechados por las palomas

Los detalles Una mujer revela que ha tenido una avería en la terraza porque todos los residuos que acumulaba formaron un atasco mientras que otra ha optado por "poner pinchos" en su balcón.

Vecinos denuncian vivir una pesadilla acechados por las palomas.
Vecinos de toda España han denunciado en laSexta que están hartos de convivir con las palomas en parques, en cualquier calle e incluso en sus propios balcones, donde estas se posan día tras día.

Su mayor queja es la cantidad de excrementos y plumas que estas aves dejan a su paso. Por su parte, una mujer revela que ha tenido una avería en la terraza porque todos los residuos que acumulaba formaron un atasco.

Situaciones en las que los bancos de parques están totalmente sucios y los árboles con más pájaros que hojas son de lo más habituales para los madrileños.

"Llevamos así años. Atascan los sumidores y cuando llueve huele...", denuncia otra vecina. Además del mal olor y la suciedad, los ciudadanos denuncian que han sufrido plagas de pulgas y de chinches.

Por esta razón, exigen soluciones, limpieza y que "la gente no les dé de comer". Algunos hasta han optado por "poner pinchos" en las terrazas para que las aves no se posen: "Estamos tan cansados que algo habrá que hacer".

