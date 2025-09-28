Muere un hombre en Girona al saltar de un coche en marcha huyendo de los Mossos

Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.

¿Qué ha pasado? Los agentes le habían pillado robando cajas de un camión en un área de servicio de la AP-7. En la persecución a toda velocidad, se ha tirado de su furgoneta, que finalmente ha volcado encima suyo.

Un hombre ha fallecido al saltar de una furgoneta en marcha mientras huía de los Mossos d'Esquadra en Girona. El incidente ocurrió después de que el hombre fuera sorprendido presuntamente robando cajas de un camión en un área de servicio de la AP-7. Localizado por una patrulla en la carretera N-II, intentó acelerar para escapar, pero decidió saltar del vehículo en movimiento. Sin conductor, la furgoneta volcó sobre él, causándole la muerte en Maçanet de la Selva. Los Mossos sospechan que el fallecido era un "telonero", experto en robos a camiones.

Un hombre ha muerto este domingo al saltar de un vehículo en marcha mientras huía de los Mossos d'Esquadra en Girona este domingo, después de haber sido advertido presuntamente robando cajas de un camión en un área de servicio de la AP-7.

El hombre, que conducía una furgoneta, ha sido localizado por una patrulla en la carretera N-II y, tras intentar acelerar la velocidad para huir de los agentes, ha saltado del vehículo en marcha que, ya sin conductor, ha volcado encima suyo provocándole la muerte a la altura de Maçanet de la Selva (Girona), según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los Mossos sospechan que el fallecido es un "telonero", tal y como denominan a los especialistas en robos a camiones.

