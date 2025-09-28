El incendio de Peñalba de la Sierra llega a Segovia, que decreta el nivel 2 de alerta

Los detalles Las llamas han avanzado hasta la localidad de Cerezo de Arriba por el fuerte viento. En este momento, se encuentran en el lugar unos 30 medios aéreos y terrestres, entre técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas, autobombas, ELIF, BRIF, hidroaviones, helicópteros y otros cuerpos de Bomberos.

La Junta de Castilla y León ha declarado este domingo un incendio de Índice de Gravedad Potencial 2 tras entrar en la provincia de Segovia el fuego originado en el paraje de Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra (Guadalajara). Concretamente, las llamas han avanzado hasta la localidad de Cerezo de Arriba debido a los fuertes vientos de esta madrugada.

El Ejecutivo autonómico ha incorporado este fuego al parte que recoge la plataforma Inforcyl a las 00.15 horas de este domingo, 28 de septiembre, y lo ha elevado a nivel 2 a las 1.58 horas de la misma jornada.

Fuentes del Infocam han explicado a Efe que durante la noche ha soplado un viento más fuerte de lo que se esperaba, de componente sur, que ha abierto el flanco norte del incendio y ha hecho que entre en Segovia. Ante esta circunstancia se ha creado un mando único de extinción entre las comunidades de Castilla- La Mancha y de Castilla y León, aunque no se ha determinado en que localidad se va a ubicar

Asimismo, han señalado que el fuerte viento es una consecuencia de la borrasca extratropical en la que se ha convertido el exhuracán Gabrielle, que está afectando a la Península.

La declaración de gravedad 2 se debe a que supone una amenaza seria a poblaciones y que exige medidas de socorro de la población o protección de bienes, además del riesgo grave que puede comportar para la población, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

La provincia de Segovia estaba ya alerta por la posible entrada del incendio manchego de Peñalba de la Sierra, que finalmente afecta ya a territorio de Castilla y León.

Guadalajara con restricciones

Por su parte, en Guadalajara, el plan de incendios ha informado que se mantiene la restricción al acceso a visitantes al Hayedo de Tejera Negra y que se recomienda evitar la circulación en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte, para facilitar las labores de extinción.

En este sentido, se ha pedido a la población que evite circular, caminar o hacer senderismo en la zona donde se localiza el incendio forestal que lleva siete días activo, y ha quemado ya unas 2.400 hectáreas.

Esta recomendación se ha hecho también a través de un aviso del sistema Es-Alert que fue enviado la pasada noche, en el que se avisa a la población que evite hacer estas actividades en la zona, en la que en el caso de Castilla-La Mancha siguen desalojadas las localidades de Peñalba de la Sierra y Cabida, dos pedanías del municipio de El Cardoso de la Sierra.

