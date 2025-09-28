Ahora

Agresión homófoba

Dos jóvenes sufren una agresión homófoba en Almería: "Quiero justicia. Esto no se puede permitir"

El contexto Una de las víctimas es la artista Rubí Diamante, que ha compartido en sus redes sociales una fotografía de su amigo ensangrentado: "Solo por ir al coche a dejar las cosas y no decir absolutamente nada han empezado a agredirnos, a insultarnos... homofobia absoluta".

Dos jóvenes sufrieron una agresión homófoba este viernes en una calle del centro de Almería, acto que ya ha sido denunciado y llevado ante la Justicia. La artista Rubi Diamante es una de las víctimas.

Estos hechos han sido condenados por la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez. "A la espera de que la Policía esclarezca los hechos denunciados, ya he hablado con los agredidos trasladándoles mi solidaridad y apoyo", escribió en su perfil de X.

"La homofobia es una lacra que debemos erradicar entre todos. Condenamos enérgicamente la violencia", añadió.

La artista denunciaba lo ocurrido en redes sociales en un vídeo en el que aparece con un amigo que sufrió diferentes heridas.

"Qué vergüenza. Os vamos a pillar", narraba mientras pedía que la denuncia se compartiera en redes para poder identificar a los autores.

Asimismo, compartió una fotografía en Instagram de su amigo ensangrentado: "Quiero justicia. Esto no se puede permitir más".

"Solo por ir al coche a dejar las cosas y no decir absolutamente nada han empezado a agredirnos, a insultarnos... homofobia absoluta", indicó.

