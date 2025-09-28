Dos jóvenes sufren una agresión homófoba en Almería: "Quiero justicia. Esto no se puede permitir"

Fotografía de archivo de la Comisaría de la Policía Nacional de Almería

Dos jóvenes fueron víctimas de una agresión homófoba en el centro de Almería, un acto que ya ha sido denunciado ante la Justicia. La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, condenó enérgicamente los hechos y expresó su solidaridad a los agredidos, esperando que la Policía esclarezca el incidente. Subrayó la necesidad de erradicar la homofobia. Paralelamente, la artista Rubí Diamante denunció el ataque en redes sociales, apareciendo en un vídeo con un amigo que también fue agredido. Solicitó que la denuncia se compartiera para identificar a los responsables, expresando su indignación.

Dos jóvenes sufrieron una agresión homófoba este viernes en una calle del centro de Almería, acto que ya ha sido denunciado y llevado ante la Justicia. La artista Rubi Diamante es una de las víctimas.

Estos hechos han sido condenados por la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez. "A la espera de que la Policía esclarezca los hechos denunciados, ya he hablado con los agredidos trasladándoles mi solidaridad y apoyo", escribió en su perfil de X.

"La homofobia es una lacra que debemos erradicar entre todos. Condenamos enérgicamente la violencia", añadió.

La artista denunciaba lo ocurrido en redes sociales en un vídeo en el que aparece con un amigo que sufrió diferentes heridas.

"Qué vergüenza. Os vamos a pillar", narraba mientras pedía que la denuncia se compartiera en redes para poder identificar a los autores.

Asimismo, compartió una fotografía en Instagram de su amigo ensangrentado: "Quiero justicia. Esto no se puede permitir más".

"Solo por ir al coche a dejar las cosas y no decir absolutamente nada han empezado a agredirnos, a insultarnos... homofobia absoluta", indicó.