Un virulento incendio en Peñalba de la Sierra arrasa más de 2.000 hectáreas y moviliza a miembros de la UME

El incendio en Peñalba de la Sierra, Guadalajara, que comenzó el pasado domingo, ha devastado 1.800 hectáreas. Actualmente, 160 efectivos y 30 medios, incluidos 10 aéreos, están trabajando en su extinción. El fuego permanece en Nivel 2, según el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, destacó que 1.000 hectáreas fueron consumidas en solo 24 horas. Las llamas se originaron en el paraje del Pico del Lobo, y aunque la causa está bajo investigación, un rayo podría haber sido el detonante, según José Almodóvar, viceconsejero de Medio Ambiente.

El incendio que asola al municipio guadalajarreño de Peñalba de la Sierra desde el pasado domingo ha arrasado ya más de 2.000 hectáreas y ha llevado al desalojo de dos poblaciones.

Actualmente, un total de 160 efectivos distribuidos en 30 medios, 10 de ellos aéreos, trabajan en las labores de extinción de las llamas. Trabajadores de la UME también se han desplazado al lugar.

Tal y como informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la región en su perfil de X, el fuego sigue en Nivel 2.

Por su parte, Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha, anunciaba durante la tarde de este viernes que el incendio había afectado ya a unas 1.800 hectáreas.

Gómez subrayó que del total, "1.000 hectáreas" habían sido arrasadas en 24 horas ya que en la tarde del jueves el fuego se habían notificado "830 hectáreas".

Las primeras llamas de este fuego fueron detectadas en el paraje del Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra, entidad menor de Cardoso de la Sierra. Fue un particular quien dio el aviso sobre las 8.13 horas de este domingo.

Aunque aún se encuentra en investigación, la posible causa de este incendio forestal podría ser un rayo, tal y como indicaba este martes José Almodóvar, viceconsejero de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha.

