Los Mossos buscan en el mar a Jimmy Gracey, el estudiante estadounidense desaparecido en Barcelona, tras hallar su cartera flotando

Los detalles Buzos de la unidad subacuática de los Mossos han limitado una zona, frente a la playa del Somorrostro, y están realizando inmersiones para tratar de dar el joven Jimmy Gracey, desaparecido hace dos días junto al Puerto Olímpico de Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra investigan la desaparición de Jimmy Gracey, un estudiante norteamericano de 18 años, visto por última vez tras salir de la discoteca Shöko en la Vila Olímpica de Barcelona. Gracey, que había viajado a España para visitar a amigos, dejó su cartera y móvil en el puerto olímpico, por lo que la búsqueda se centra en el mar. La policía catalana ha delimitado una zona frente a la playa del Somorrostro, donde buzos realizan inmersiones. La denuncia fue interpuesta por un conocido del joven, quien es estudiante de la Universidad de Alabama y originario de un municipio cerca de Chicago.

Los Mossos d'Esquadra investigan la desaparición de Jimmy Gracey, un estudiante norteamericano de 18 años, tras salir de una discoteca de la Vila Olímpica de Barcelona, donde fue visto por última vez. Gracey había venido a España a ver a unos amigos y su cartera y su móvil han sido hallados en el Puerto Olímpico por lo que la búsqueda se centra en el mar.

Según detalla La Vanguardia, buzos de la unidad subacuática de la policía catalana han limitado una zona, frente a la playa del Somorrostro, y están realizando inmersiones para tratar de dar con la víctima.

Sobre las tres horas de la madrugada del martes, una persona cercana al estudiante interponía una denuncia en una comisaría de los Mossos d'Esquadra de Barcelona informando sobre su desaparición.

El joven había acudido a la discoteca Shöko de Barcelona, en la Villa Olímpica, y, tras salir de este local de ocio, se encuentra desde entonces en paradero desconocido. Mide más de 1,85 centímetros, es de complexión fuerte, pesa 79 kilos y la última vez que fue visto con vida vestía una camisa blanca, pantalones oscuros y un colgante dorado con una cruz.

Gracey es estudiante de la Universidad de Alabama y natural de un municipio cercano a Chicago. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.